Itálie: Politiku Mattea Salviniho určují... ruské krasavice

Jak říkal admirál ve filmu Rudý říjen (The Hunt for Red October), „Rusové nejednají bez plánu”. Odsud možná začalo vyšetřování L'Espressa.

Italský týdeník v článku nazvaném 3 miliony pro Salviniho uvedl, že zástupci strany Ligy vedli tajné jednání v Moskvě, aby zajistili financování strany před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Údajně měla být ruská finanční pomoc přijata Ligou kvůli uzavření dohody mezi společností Rosněft a Eni o dodávce 3 milionů tun motorové nafty během šesti měsíců nebo jednoho roku. Přitom by ruská strana údajně měla Italům poskytnout slevu ve výši 6 %, z čehož 4 % byla určena pro Ligu a zbývající část peněz by měla být vrácena Rusku. Časopis tvrdí, že dohoda byla uzavřena v hlubokém utajení mezi Gianlucou Savoinim („jedním z nejvěrnějších lidí" vůdce Ligy, místopředsedy vlády Mattea Salviniho) a „prominentními představiteli Putinova kruhu".

© Sputnik / Pavel Lisitsyn Salvini chce zbavit zlato kontroly ze strany centrální banky: proč a co řeknou v Bruselu?

Zástupce místopředsedy vlády Ruské federace Dmitrije Kozaka kategoricky popřel tato tvrzení Espressa.

Stejně jako v případě Skripalových je jasné, že pokud ruské zvláštní služby chtějí někoho zlikvidovat, poslední věcí, kterou udělají, je to, že zařídí autonehodu nebo zastřelí někoho pistolí. Jakékoliv akce profesionálů okamžitě nutí přemýšlet o práci profesionálů. Je lepší otrávit celou oblast chemickou látkou, která údajně může být jen z Ruska, a aby jejím následkem zemřel jen křeček, pak je možné okamžitě říct, že to nejsou speciální služby. To znamená, že to byly právě ony, protože ony nás donutily uvěřit opaku. Italská národní žurnalistika je jako vždy o krok napřed. A jen díky jejímu pečlivému vyšetřování a generaci fenomenálních novinářů se nám dosud daří vyhnout se špičákům ruského medvěda na našich něžných hýždích.

Nové exkluzivní vyšetřování L'Espressa, které přetiskly všechny ostatní webové stránky mediální skupiny GEDI, opravdu otevírá nové obzory.

Takto byl vytvořen precedent a nyní můžeme konečně dát volný průchod fantazii — už nejsou potřeba důkazy ani zdroje. Díky tomuto novému „formátu" svobody tisku můžeme my, běžní novináři, konečně klidně psát o všech hrozbách, které nás jen napadnou, a dát průchod všem dříve potlačovaným citům.

Tak zde jsou moje důkazy ruského vlivu na Salviniho:

Focaccia al formaggio di #Recco da #Alfredo come se non ci fosse un domani😋 pic.twitter.com/hJIFRufIWc — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 23, 2019

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Juncker pohrozil Orbánovi a jeho straně

Vidíte pána v brýlích? Salvini mu říká Alfredo, ale jeho celý tweet (sýrová focaccia Alfreda je taková jako pro případ, že zítra nepřijde) je šifrovaný kód. Ve skutečnosti Dmitrij, kuchař z Novosibirska, vytvořil recept focaccie ze sýra a plynu Novičok.

Ale žaludek není nejslabším místem 45letého italského svobodného muže Salviniho. Jeho hlavní slabostí jsou dívky. A tady vidíme fotografii našeho ministra s novinářkou Sputniku Germany Sašou Konkinovou 17. října 2018. Říká vám toto datum něco? O několik hodin později Salvini nevyloučil, že bude kandidovat na funkci předsedy Evropské komise místo Junckera. Náhoda? Samozřejmě, že ne. Je jasné, že Rusové využili hezkou novinářku k tomu, aby našeho místopředsedu vlády přesvědčila, aby se stal hlavní částí ruské páté kolony v samém srdci EU.

V přetisku „vyšetřování Espressa" figurovala tato fotografie s Taťjanou Santiovou ze Sputniku Italia, která zřejmě pomocí ženského kouzla přesvědčila svou oběť Salviniho, aby podpořil zrušení sankcí proti Rusku. Prakticky pod namířenou pistolí.

A na této fotografii?

Jste si vůbec jisti, že je to Italka? Dokážete si představit, kolik je v Itálii mladých dívek z ruských speciálních služeb, aby ovlivnily plány italských politiků a změnily průběh dějin Evropské unie? Dokážete si představit, jaký je jejich arzenál?Znám plány výběru atraktivních ruských dívek, které mají ovlivnit naše politiky ihned po přistání na Šeremeťjevu. Tato operace s kódovým označením "fly and die" — jakmile bude zahájena, nikdo vás nezachrání.

A pokud dáme žerty stranou, je to styl moderní žurnalistiky. Skrýváním se za svobodu tisku můžete psát co chcete. Můžete dokonce dokončit článek jako L'Espresso (oni to dělají vážně a my kvůli legraci):,,Vyšetřování, které čtete, vyžadovalo pečlivé zkoumání zdrojů, profesionalitu a odvahu. Toto je pro nás žurnalistika."

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce