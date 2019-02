Most!? Lepší než Žena za pultem, ale horší než Major Zeman

Česká televize má nový fenomén, kterým její diváci budou ještě dlouho žít. Řeč je samozřejmě o seriálu Most!. Osmidílné dílo o životě ve stejnojmenném severočeském městě s tragikomickými postavičkami z dílny autorské dvojice Petr Kolečko a Jan Prušinovský sledovalo přes milion Čechů.

Někteří ve sladkobolném příběhu o komplikovaném bratrském vztahu, problému soužití s menšinami a intimních karambolech našli pravdu o české společnosti. Některým přišly vtipné hlášky. Z „Dycky Most" se stal slogan opravdového města Most. Tak tam zdomácněl.

Jaký tedy byl seriál Most!? Sluníčkářská propaganda, nebo povedená řachanda? Na to se Sputnik zeptal známého spisovatele Ladislava Větvičky.

Co říkáte na seriál Most!? Ve svém článku, z něhož jsme si půjčili titulek, jste ho popsal něco jako mezi Ženou za pultem a Majorem Zemanem. Jak jste to myslel?

Je to jednoduché. Každé období vyžaduje od pracovníků státních a polostátních institucí a tvůrčích umělců, aby se přizpůsobili, pokud chtějí být podporovaní státními médii. Tak to je v USA, v Rusku i v Česku.

U nás v sedmdesátých letech, kdyby se nepřizpůsobili, tak jejich dílo nebude schváleno, nebude vysíláno, neschválení umělci se ocitnou na nikým nepotvrzené černé listině, už nikdy nedostanou práci a jejich děti budou mít problémy ve škole. Přesto vznikaly hodnotné věci jak v televizi, tak ve filmu.

Na zmíněnou Ženu za pultem jsem se od prvního zhlédnutí nikdy nepodíval. To byla slátanina ukazující plné regály potravin, realita byla ovšem jiná. Ale to čtenáři znají mnohem lépe než my. Na Majora Zemana jsem se od té doby díval snad stokrát, obzvláště na kultovní díly.

Ano, je to propagandistické dílo oslavující režim, vzniklo — snad si dobře vzpomínám — na objednávku tehdejšího ministerstva vnitra. Ale je to profesionálně natočené, s výbornými herci, a pokud znáte propagandistický původ tohoto díla, tak vás to neurazí. Obzvlášť rád si pouštím díl, kdy je agent StB zastřelen na své zahraniční misi.

Dnes na první pohled takové problémy s přizpůsobením se aktuální propagandě jako v sedmdesátých letech nemáme. Bohužel nemůžeme říct, že by tu propaganda nebyla. A umělci reflektují témata, která ve společnosti sice nikoho nezajímají, ale tuší, že od vedení ČT za ně budou mít kladné body. Lidi opravdu nezajímají pseudoproblémy chlapa předělaného na ženskou nebo umělých neziskovek dělajících více škody než užitku.

Je Most! vychytralá propaganda sluníčkářství, jak se někdy říká?

Je to v prvé řadě slušně a s nadhledem napsaný a natočený seriál se slušnými hereckými výkony a výborně odposlouchaným lokálním jazykem či dialektem, chcete-li. Nebudu tady dělat analýzu toho díla, ostatně celé jsem ho neviděl. Právě ten propagandistický podtext mi z toho vyčníval až moc a s každým novým dílem ubývalo nadhledu, což je škoda.

Jestli je to cíleně vychytralá sluníčkářská propaganda, to asi ne. Tvůrci prostě využili současné preference režimu, dovedu si představit, že si vedení ČT při schvalování rozpočtu na tento kus spokojeně pomlaskávalo — neziskovky, chlap přešitý na hezkou blondýnku, romské/cikánské etnikum v pozitivním světle vývoje ke světlým zítřkům… Co víc si přát?

Nebo to snad vypovídá o tom, že český národ není národ rasistů a je ochoten přijmout jinakost?

Český národ rozhodně není národem rasistů ani xenofobů, jak je mnohdy podsouváno. Mimochodem ten podtext je i ve vaší otázce. Kdyby byl, nemohl by se slovenský miliardář stát premiérem a syn japonsko-moravských rodičů by nezískal 10% podporu při volbách. Kdyby byl český národ národem rasistů a xenofobů, nepracovaly a nežily by tady stovky tisíc Ukrajinců, Rusů, občanů bývalé Jugoslávie, Vietnamců, Poláků a Slováků.

My se chováme slušně ke všem, kteří respektují, že jsme tady doma my a i oni se k nám chovají slušně. Ale běda, když si nějaká skupina začne myslet, že si tady může vyskakovat a začne tady zavádět svoje pravidla. To není o tom, že nejsme ochotni přijmout jinakost. Máme historickou paměť a víme, k čemu to vede, když se cizinec nechce naučit česky a nerespektuje naše pravidla. Pak se musíme rozloučit a nebývá to rozloučení příjemné pro žádnou stranu. Zeptejte se Němců ze Sudet.

Jak si vysvětlujete to šílenství okolo seriálu Most!? V mosteckém pajzlu Severka se dokonce pořádalo speciální promítání posledního dílu…

A proč ne? Okolo seriálu byla perfektně zvládnuta reklama a propagace díla. To je věc, kterou umí dobře na Západě, my jsme si vždycky mysleli, že dobré dílo se zpropaguje tak nějak samo. To je nesmysl. Samo nejde nic. A tady byla propagace výborně zvládnuta, veřejnost byla masírována den za dnem, součástí toho byl i malý skandálek, když jeden z herců použil v rozhovoru slovo, které se neříká. Vyvrcholilo to společným sledováním posledního dílu v mosteckém pajzlu, ve kterém se část seriálu odehrávala. Myslím, že tady se tvůrci nemají za co stydět. Reklamu zvládli perfektně.

Svědčí seriál Most! něco o české televizní tvorbě?

Ne. Tak jako „Sedmnáct zastavení jara" nesvědčilo o ruské tvorbě, tak ani jeden seriál nesvědčí o české tvorbě.

Myslíte, že se dočkáme Majorky Zemanové a Muže za pultem večerky?

Kdybychom byli v USA, tvůrci už by měli dávno připravenu druhou sérii Mostu a pokusili se z tématu vyždímat, co se dá. V Česku děláme věci jinak. Což samozřejmě nevylučuje, že v budoucnu nějaký pitomec schválí rozpočet na Majorku Zemanovou, lesbickou představitelku poctivé české vyšetřovatelky, a Muže za večerním pultem, kterého bude představovat chrabrý černošský přistěhovalec, vykořisťovaný vietnamsko-českým majitelem večerky.