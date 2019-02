Zkrachuje socialistické hospodaření i virtuálně? Slovák vyvinul simulátor socialismu

Již 15. března by měla vyjít nová počítačová hra Workers & Resources: Soviet Republic. Ta je zaměřena na budování socialismu. Podle slovenského vývojáře Petra Adamčíka hra poskytuje možnost vybudovat fungující ekonomiku i při centrálním plánování. A pro uklidnění případné nespokojenosti pracujících vývojář nevylučuje ani „bratrskou pomoc".

Jste unaven srovnáváním vaší hry se SimCity? Jak plánujete přemluvit lidi, kteří věří, že Soviet Republic je tou nejznámější hrou od Maxis, jen s pomníky Lenina, paneláky a potřebou hrát podle pravidel plánované ekonomiky?

Dnes už SimCity nefičí. Je to Cities: Skylines, s níž je hra nejvíce srovnávána. Před nějakým časem lidé dost často říkali, že Soviet Republic je něco, co tu už je, jen s jinou tématikou. Ale mám takový pocit, že po zveřejnění prvních gameplay videí zjistili, že to tak není. Hra je skutečně něco jiného než zmíněné hry. Takže alespoň ze zkušenosti z diskuzního fóra se dá říci, že jsou lidé už přesvědčeni, že Soviet Republic je o něčem jiném. :-)

© Foto: 3DIVISION Obrázek ze hry Workers & Resources: Soviet Republic slovenské studie 3DIVISION

Je to dost těžká hra. Dá se tedy předpokládat, že bude hráč při prvních pokusech neúspěšný. Je to však jen hra a na mapě je k dispozici nerostné bohatství. Tudíž si myslím, že by se ve hře měla dát postavit fungující ekonomika. Je to ale celkem výzva.

Používal jste při vývoji nějakou ekonomickou teorii? Na jakých vědeckých pracích je založen model, který se ve hře používá?

Jen základy ekonomie, jako je inflace nebo jednoduché výpočty cen. Nic odborného.

Na stránkách uvádíte, že hra zahrnuje dobu od 60. do 90. let minulého století. V osmdesátých letech se SSSR potýkal s obrovským nedostatkem zboží. Odrazila se tato historická realita i nějak ve hře?

Ne, takto podrobně hra historii nemapuje. Ale jako hráči se vám to může stát kdykoliv. Tedy, že vám dojde zboží v obchodech, a to z různých důvodů (logistika, výroba atd.).

© Foto: 3DIVISION Obrázek ze hry Workers & Resources: Soviet Republic slovenské studie 3DIVISION

Doufám, že na všechny! Hra se dá hrát různě. Jeden hráč se může zaměřit na soběstačnost, druhý na export. Další může mít něco malé, co funguje dokonale, a jiný zase monstrum, které je obtížné ukočírovat. Někdo si může jen tak stavět pro radost sídliště a pouštět vlaky v módu s neomezenými penězi. Je to na vás.

Co si myslíte o hře Papers, please? Koneckonců, také je o diktatuře… Nebo vás socialistické časy zajímají právě kvůli podobnosti výrobní mechaniky se středověkem, jak se uvádí na vašich webových stránkách? Totiž jen ekonomika a žádná politika.

Ta politika tam trošku už je a možná, že i bude. Určitě je to ale více budovatelská a ekonomická hra než politická. Ten středověk se tam zmiňuje hlavně proto, aby si lidé uvědomili, že to není v žádném případě propagace socialismu, komunismu či diktatury. Je to prostě jen hra s touto tématikou, stejně jako když hrajete hry ze zmíněného středověku — také nejste automaticky příznivec režimu, který tehdy vládl. :-) Nebo, když hrajete násilné hry či hrajete za nájemného vraha, neznamená to, že jste příznivec nájemných vrahů. Papers, please znám, ale nikdy jsem to nehrál.

Máte v plánu zahrnout do hry nouzové situace (jako ve Skylines) nebo dokonce nějakou invazi monstra (jak tomu bylo u SimCity)?

Už teď tam něco je (požáry). A určitě se plánuje i do budoucna — demonstrace, různé ekonomické eventy (pád nebo zvýšení cen na globálním trhu apod.), a také eventy jako je epidemie. Monstrum asi nebude, ale rád bych ve hře později viděl i armádu a možná také nějaké ty vpády cizích armád a boj. Ale uvidíme, k tomu ještě povede dlouhá cesta. Nejprve bych rád viděl hotovou ekonomickou stránku, policii, lodě, letadla, lanovky a až pak se vrhneme na armádu. :-)

© Foto: 3DIVISION Obrázek ze hry Workers & Resources: Soviet Republic slovenské studie 3DIVISION

Asi ve stejném jako Soviet Republic, jen by tam tedy nebylo plánované hospodářství.

Bude možné dělat pro hru módy? Pokud ano, jak se stavíte k takovému legračnímu nápadu: Pokud lidé ve hře začínají být s něčím nespokojení, můžou například požádat o „bratrskou pomoc" nebo „pozvat tanky", po čemž se nespokojení okamžitě uklidní. Přičemž takovou funkci by mohli použít jen několikrát za hru. Co vy na to? :-)

Módy bude možné dělat, ale spíše jako přidat si vlastní auta nebo budovy. Uvidíme, až se udělají ty demonstrace, jak to pak bude fungovat. Určitě to je nápad k zamyšlení a je možné, že něco podobného bude možné přidat. Závisí to na tom, jak přesně nakonec budou ty demonstrace fungovat a jak se podaří implementovat jejich potlačování. Asi by bylo možné, že pokud hráč nebude momentálně disponovat tanky, může si nějaké přizvat. :-)

