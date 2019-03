Podle Moora by Washington měl s Moskvou domluvit prodloužení dohody START III co nejdříve, protože to přinese USA jak strategické, tak i finanční odměny.

Od května 1972, kdy byla podepsána Smlouva SALT I, Spojené státy a Rusko uzavřely celou řadu různých dohod o omezení jaderných zbraní, a bylo to přínosné pro obě strany z pohledu strategické i rozpočtové povahy, píše Moore. Za méně než dva roky skončí platnost poslední dohody o omezení zbraní, smlouva START III. Pokud strany nebudou souhlasit s prodloužením smlouvy, poprvé od skončení studené války budou z amerického a ruského jaderného arzenálu zrušena všechna omezení, varuje autor.

Rozšíření START III je o to důležitější, jelikož smlouvu INF očekává předčasný zánik a od Smlouvy o protiraketové obraně (ABM) USA odstoupili už v roce 2001, pokračuje autor.

© AP Photo / Richard Drew Generální tajemník OSN: Evropa bude akutně pociťovat negativní následky krachu smlouvy INF

Podle odborníka tyto dvě dohody společně s dalšími smlouvami o omezení strategických arzenálů, z nichž nejnovější byla START III, vytvořily prostředí se zvýšenou strategickou stabilitou, což zajistilo, že první úder z jakéhokoli státu by byl méně pravděpodobným krokem.

Podle Moora je ze strategického hlediska odmítnutí prodloužení START-III téměř nemyslitelné. Omezení počtu strategických jaderných zbrani v Rusku a USA je důležité pro udržování stability, neboť neumožňují zahájení závodů ve zbrojení. Dalším důvodem prodloužení smlouvy START III jsou její finanční výhody. Podle politologa tato smlouva neumožňuje další růst už tak vysoké ceny za modernizaci jaderného arzenálu v USA.

A konečně, START-III dává americké armádě příležitost získávat cenné informace o ruských strategických silách prostřednictvím stanovených inspekcí, píše analytik. Tato transparentnost umožňuje Washingtonu udržovat stabilnější vztahy s Moskvou v oblasti jaderných zbraní, protože americký velitel může přesněji předpovídat, jaké síly Rusko použije v konkrétní fázi potenciálního konfliktu.

„Přestože prezident Trump v minulosti kritizoval START III, měl by poslouchat hlavu amerického strategického velitelství Johna Hytena, který řekl, že smlouva je „zásadní" pro udržení účinnosti odstrašujících prostředků a měla by být prodloužena," shrnuje autor.