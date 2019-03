Neonacista Kotleba? Proč jsou Slováci stále více nakloněni ke krajní pravici

Existence Mariána Kotleby vyhovuje paradoxně i jeho odpůrcům, protože mohou strašit „extremistou Kotlebou" a také se mohou neustále obávat „nárůstu primitivního národního populismu či extremismu" v české společnosti, mohou „bít na poplach" a tím se poměrně jednoduše zviditelní, což jim pomáhá při procesu formování veřejného mínění v zemi.

V protikladu Kotlebovi je navíc možné poměrně jednoduše přetřásat své „vlastní vyspělé vnímání politických či morálních postojů", považovat se za ideově politicky správného nositele myšlenek demokracie a západních civilizačních hodnot. Do vzorce se pak mnohým (ať už politikům nebo občanům) hodí i Kotlebovo negativní vnímání americké politiky ve světě, odpor vůči NATO a Bruselu, protože mohou automaticky propojit Kotlebu, extremismus, fašismus, nacionalismus, komunismus, Putina a Rusko do jednoho negativního celku bez ohledu na to, že jde o logicky a terminologicky nesmyslnou konstrukci. Zároveň se někteří přesvědčují o své „intelektuální, etické či kulturní nadřazenosti a vyspělosti", což už však patří do kompetence psychologa (komplexy).

O Kotlebovi se toho ve slovenských médiích napsalo již mnoho, včetně jeho obliby k různým zvláštním písemným zkratkám či numerologii (například 14 = slogan pravicového extremisty Davida Laneho „We must secure the existence of our people and a future for white children", 88 — 8. písmeno v abecedě je H, 88 = HH = Heil Hitler, kombinace 1488, apod.). Ve slovenských médiích poměrně podrobně psali o bývalém Kotlebově obchodu s textilem v Banské Bystrici, kde se prodávaly značky, které si oblíbili přívrženci pravicových extremistických hnutí (Eighty Eight, Sleipnir, Thor Steinar, Masterrace Europe, Dobermann Streetwar či Eric and Sons apod.) Kotleba se proti takovým obviněním samozřejmě brání a považuje je za vykonstruovaná a směšná. Je třeba uznat, že numerologické žonglování opravdu může působit značně rozpačitě. V Bratislavě například jezdí autobusová linka číslo 88, naštěstí nikdo tuto linku a cestující nepovažuje za extremisty, stejně jako nikdo nepovažuje Merkur za extremistickou planetu, protože oběhne kolem Slunce za 88 dní a nikdo nepronásleduje astronomy za časově neadekvátní věnování pozornosti zkoumání Merkuru na úkor jiných planet apod.

Přerod z extremisty na slovenského župana, poslance a prezidentského kandidáta

Politická kariéra Mariána Kotleby je spojena se stranou Slovenská pospolitost — Národní strana, funkci předsedy této strany zastával Kotleba od roku 2003 do roku 2007. Také o činnosti tohoto politického seskupení byla slovenská veřejnost poměrně dobře informována, známé byly pochody členů strany v paramilitaristických uniformách u příležitosti oslav 14. března (14. 3. 1939 vznikl Slovenský stát). Ještě v roce 2006 byla Slovenská pospolitost — Národní strana rozpuštěna kvůli extremistickým politickým tendencím a rozporům s Ústavou a zákony České republiky. V roce 2009 však došlo ke zrušení zákazu strany, takže obnovená Slovenská pospolitost existuje i dnes jako registrované občanské sdružení.

Od roku 2009 Marián Kotleba zintenzivnil své politické aktivity, bez většího úspěchu kandidoval na post předsedy Banskobystrického samosprávného kraje. V parlamentních volbách 2012 jeho strana Lidová strana — Naše Slovensko získala 1,58 % hlasů a do parlamentu se nedostala.

© Fotolia / Photocreo Bednarek Smer-SD navrhuje další novelu. Chce podpořit vytváření tradiční formy rodiny

Ve volbách do vyšších územních celků v roce 2013 však Kotleba politicky zabodoval a postoupil do 2. kola voleb předsedy Banskobystrického samosprávného kraje, kde se utkal s dosavadním županem Vladimírem Maňkou. Maňka měl za sebou bohatou politickou kariéru. Byl poslancem za vládní SMER (1998 — 2002), kandidoval do Evropského parlamentu (2004), byl primátorem Zvolena (1999-2005), kvůli své politické minulosti byl však mezi voliči značně neoblíbený. V souboji s Maňkou Kotleba překvapivě zvítězil (mnozí volili Kotlebu naschvál, protože nesnášeli SMER), takže se Kotleba stal županem Banskobystrického vyššího územního celku, což vyvolalo šok na slovenské politické scéně. Opětovně zazněly informace o extremistovi Kotlebovi, jeho vítězství vyvolalo vlnu nevole. Mnozí poslanci dokonce požadovali i odklad aktu složení poslaneckého slibu Kotleby a zbrojili proti němu během celého jeho funkčního období.

Jako předseda Banskobystrického VÚC Kotleba působil až do roku 2017, kdy ho porazil ve volbách Ján Lutner a nahradil ho ve funkci župana. Kotlebovi vyčítali v komunální politice několik přešlapů, zejména zrušení dotací pro Studio tance v Banské Bystrici (Kotleba argumentoval svůj krok tím, že je v jeho kompetenci přidělovat finance, rozhodl se tedy, že z jeho pohledu „amorální a liberálnímu" Studiu tance finance nepřidělí). Tento Kotlebův krok vyvolal doslova hysterii ve slovenských uměleckých a liberálních kruzích. Kotlebu kritizovali i za hospodářské přehmaty v jeho práci, negativně ho hodnotila nejen nevládní organizace Watch BBSK, ale i starostové více obcí v Banskobystrickém VÚC či Transparency International Slovensko. Navzdory enormním pokusům obvinit Kotlebu a dokázat mu finanční machinace či netransparentní aktivity, uvedené aktivity podobně jako v případě obvinění z extremismu skončily bez výraznějšího efektu.

© AFP 2018 / Vladimir Simicek SR by se USA hodila jako základna, tvrdí Čarnogurský k návštěvě šéfa NATO v Košicích

Vlna protikotlebovské zuřivosti kulminovala, když Kotleba nechal na budově jím vedeného úřadu krátce po vypuknutí bojů na východní Ukrajině dne 29. 8. 2014 (datum vypuknutí Slovenského národního povstání) vyvěsit zástavy s nápisy „Yankees go home" a „Stop NATO", po několika dnech pod tlakem veřejného mínění musel nechat začátkem září uvedené transparenty z budovy sundat. Ve funkci župana Banskobystrického VÚC Kotleba působil až do prosince 2017, odchod z funkce mu evidentně nevadil, protože od března 2016 byl již poslancem ve slovenském parlamentu, kam se dostala Lidová strana Naše Slovensko s počtem 209 779 voličů (8,04 % hlasů).

Marián Kotleba a jeho perspektivy

Mariána Kotlebu jeho odpůrci charakterizují jako extremistu a mají ve zvyku ho označovat i za neonacistu. Za trestné činy extremismu (podle § 140a, trestního zákona) však nebyl Marián Kotleba nikdy odsouzen a určitě se nedá říct, že by se jeho odpůrci nesnažili „získat Kotlebův skalp". Ti, kteří Kotlebu označují za extremistu, zároveň však nepřímo zpochybňují právní legitimitu Slovenska. Pokud sedí ve slovenském parlamentu extremista podle § 140a trestního zákona Slovenské republiky, který se navíc chce stát i slovenským prezidentem, tak Slovensko evidentně nemůže být právním státem, protože selhala Prokuratura, Ministerstvo vnitra, politické elity, když připustily, že vinný extremista zastává vysoké politické funkce. Legitimitu Slovenska v EU však nikdo nezpochybňuje, Kotleba sedí ve slovenském parlamentu a dokonce se zapojil do prezidentské kampaně jako jeden z kandidátů. Takže se zdá, že vše je na první pohled v pořádku.

Samozřejmě není. Osobně mám značné výhrady vůči Kotlebovi a nikdy bych ho nevolil. Mně však neustále překvapuje a považuji opravdu za zvláštní, že na jedné straně části slovenských politických elit a mainstreamových médií vadí extremista Marián Kotleba, kterému nic nedokázali, takže může sedět ve slovenském parlamentu, na druhé straně jim však nevadí Porošenko a spol. Zde jsou přímo učebnicově jasné a prokázány projevy otevřeného neonacismu a otevřené banderizace Ukrajiny. Vždyť i pochody ukrajinských banderovců v Kyjevě jsou jasně inspirovány Leni Rifenstahlovou a jejím filmem Triumph des Willens z roku 1935 a ukrajinští banderovci se ani netají svými sympatiemi k nacistickému Německu.

© Sputnik / Stringer Následky Porošenkova vítězství ve volbách v Radě zhodnotili záporně

Důvod, proč část politických elit a část mainstreamových médií na Slovensku Porošenka kritizovat nikdy nebude, je samozřejmě prozaický. Porošenko je americký projekt, který je zaměřen proti Rusku a tím pádem zůstává u části elit a mainstreamových médií mimo kritiku. Lidé jsou však velmi často citliví na používání dvojího metru, negativně reagují na nespravedlnost, na to by se nemělo zapomínat.

Důvodů, proč se Marián Kotleba dostal až do slovenského parlamentu a mohl kandidovat i na slovenského prezidenta, je několik. Ve společnosti vždy existuje určitý počet jedinců, kteří inklinují k extremistickým hnutím, důležité je však, aby tento počet ve společnosti zůstal na co nejnižší úrovni. Rovněž hraje důležitou roli znechucení obyvatel Slovenska z klasických politických stran a lídrů, kteří mají značně poškozenou politickou pověst (Fico, Kiska, Lajčák, Matovič, Nicholsonová, Sulík…). Slovenská veřejnost je již unavená finančními skandály, násilným prosazováním globálních hodnot, které jsou většině Slováků cizí, používáním dvojího metru v mezinárodní politice apod. Část slovenské společnosti se dostala do stavu, ve kterém touží po změně za každou cenu. I za tu cenu, že bude volit z politologického pohledu nekorektní politické strany a jedince, případně se rozhodnou pro „nejmenší zlo", které v konečném důsledku tím nejmenším zlem nebude. Svou roli ve změně priorit slovenských voličů sehrává i nejistota, slabost mezinárodního práva a jeho porušování, společenské turbulence v Evropě, které souvisejí s migrační krizí, či strach ze soupeření velmocí (Rusko, Čína, USA) v multipolárním světě.

Marián Kotleba si tyto skutečnosti uvědomil a evidentně vsadil na znechucené slovenské voliče. Není a ani nebude ojedinělým jevem v evropské politice, právě naopak. Extremistů či populistů z pohledu politických elit v jednotlivých evropských zemích bude postupně přibývat, přímo úměrně s tím, jak bude růst napětí v evropské společnosti. Negativní roli hraje i neschopnost a intelektuální impotence velké části evropských politických elit, strach převzít zodpovědnost za nepříznivý vývoj situace (většina politiků nedokáže přijmout myšlenku, že i z takového „měkkého postupu" lze vytlouct politický kapitál).

Očekávat od většiny současných politických elit účinnou sebereflexi je nereálné, v přirozenosti současných politických elit je neustále šlapat na tytéž hrábě a opakovat tytéž chyby. A to si uvědomil i Marián Kotleba, který přizpůsobil své politické kroky změněným skutečnostem a vytvořil si strategii, která mu pomůže pravděpodobně i dále získávat nové politické body na úkor klasických a zprofanovaných politických stran a jejich lídrů na Slovensku.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce