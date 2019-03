„Hrozivá zbraň“. National Interest ohodnotil raketu Zirkon

Podle experta je Zirkon hrozivá zbraň, protože raketa nemůže být zachycena, a to hlavně kvůli její velké rychlosti.

Poznamenal, že je schopna zasáhnout jak mořské, tak pozemní cíle. Zároveň z pohledu zničení pozemních terčů způsobuje také „velkou obavu“ systém vzdušných raket Kinžal a hypersonický systém Anagrard.

Autor však uznal, že se může mýlit, protože přesné charakteristiky nejnovějších střel Zirkon a rozdílů mezi jejich verzemi nejsou známy.

V únoru oznámil ruský prezident Vladimir Putin ve sdělení Federálnímu shromáždění, že Zirkon bude mít rychlost devět Machů a dosah přes tisíc kilometrů.