The National: Moskva a Washington vedou na Blízkém východě „diplomacii zbraní“

Rusko a Spojené státy americké soutěží prostřednictvím svých diplomatů na Blízkém východě o trhy pro své vojensko-průmyslové komplexy, píše časopis The National. Podle zpravodaje daného časopisu by toto soupeření mohlo ještě více destabilizovat region a mohlo by být pro všechny, zejména pak pro Moskvu, velmi nákladné.