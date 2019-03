„Gorbačovovy sny nám nenahradí NATO.“ Jak Západ porušil své sliby

Slib neznamená záruku

Otázka zapojení zemí socialistického táboru do NATO vznikla už koncem 80. let. Tehdy ale všechny nejvíce znepokojoval osud sjednoceného Německa. Po pádu Berlínské zdi v roce 1989 bylo jasné, že země se nebude moci rozvíjet, dokud jedna její část patří do Severoatlantické aliance a druhá do Organizace Varšavské smlouvy.

© Sputnik / Yuriy Somov Putin promluvil o chybě Gorbačova, která je spojená s NATO

Michail Gorbačov neurychloval chod událostí, protože si myslel, že po sjednocení Německa už nebudou žádné vojenské svazky potřebné. Věřil, že je nahradí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Události nechtěli urychlovat ani mnozí předáci západních zemí.

Ministr zahraničí SRN Hans-Dietrich Genscher ve svém programovém projevu v německém Tutzingu řekl toto: „Ať se už události v zemích Varšavské smlouvy vyvíjejí jakkoli, k expanzi Severoatlantické aliance na východ nedojde. Pro další politiku Moskvy je to z naší strany velmi důležitá záruka.“

Sovětské vedení později poukazovalo na tento slib. Západ se však od Genscherova výroku distancoval a poukazoval na to, že jeho projev nebyl zkoordinován s německým kancléřem Helmutem Kohlem. Ten byl právě proti jakýmkoli závazkům vůči Sovětům.

„NATO se nebude rozšiřovat na východ“

Kohl zkoordinoval své akce s USA a předložil Spolkovému sněmu plán sjednocení Německa z deseti bodů. Jeden z nich předpokládal vytvoření konfederativních struktur mezi SRN a NDR s cílem vytvoření federace. Moskvu to znepokojilo.

„Konfederace předpokládá společnou obranu a společnou zahraniční politiku. Kde se potom ocitne SRN – v NATO nebo ve Varšavské smlouvě? Nebo bude možná neutrální? A co bude znamenat NATO bez SRN? Promysleli jste to všechno? A co bude s dohodami, které mezi námi platí?“ pokusil se namítnout Gorbačov (citát podle knihy Williama Taubmana Gorbačov. Jeho život a doba).

Nehledě na jistotu Helmuta Kohla nejen Evropa, ale i USA se obávaly, že reakcí Moskvy může být zamítnutí samotné myšlenky sjednocení Německa.

„Kvůli nerozšíření Severoatlantické aliance ke svým hranicím mohou Sověti použít sílu. Gorbačov je schopen sehrát roli ničitele a upevnit tím své politické postavení ve vlasti. Kdyby se zachoval takto, stáli by Němci před dilematem: buď členství v NATO, nebo sjednocení, nikoli však obojí najednou,“ vyslovil své obavy poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost Brent Scowcroft.

Pak ale zaujalo americké vedení dvojakou pozici. Ministr zahraničí James Baker Gorbačova přemlouval: „Schválil bych takový krok: SSSR dostane záruky toho, že se vojenská jurisdikce aliance nerozšíří ani o píď východním směrem. Přesněji řečeno, sjednocení Německa nebude mít za následek rozšíření NATO na východ.“

V konečném důsledku následoval Kohl příklad Američanů. Svých deset bodů zmírnil zárukami nezaměřenosti NATO proti jiným zemím východního bloku. „Pro nás je to zákon: aliance se nebude rozšiřovat na východ,“ ujistil Kohl sovětské vedení.

„Všechno k čertům! Žádné ústupky!“

Avšak George Bush, který se stal prezidentem USA v roce 1989, se nechtěl zavazovat žádnými zárukami.

„Odmítnout další rozšiřování NATO by nebylo rozumné, protože to je jediná organizace schopná zaručit bezpečnost západního světa. Žádné Gorbačovovy sny o celoevropském domě nám nenahradí alianci,“ prohlásil v rozhovoru s Mitterandem.

© AP Photo / Michael Sohn Odtajněné dokumenty: NATO se snažilo zadržovat Německo a odvrátit jeho smlouvu s SSSR

V besedě s Kohlem se americký prezident vyjádřil ještě upřímněji: „Všechno k čertům! Žádné ústupky. To my jsme zvítězili, ne oni. Nemůžeme připustit, aby nám Sověti ukradli vítězství, když už byli poraženi.“

Sám Gorbačov nejednou vysvětlil, že by bylo hloupé žádat o písemné záruky v podmínkách, kdy ještě existovaly SSSR a Varšavská smlouva.

„Kdybychom se o tom tehdy zmínili, obvinili by nás hned z toho, že jsme sami podstrčili myšlenku rozšiřování NATO západním partnerům, a navíc tím urychlili i rozpad Varšavské smlouvy,“ odůvodnil svou pozici Gorbačov v knize „V měnícím se světě“.

Přítel Bill

Rozšiřování NATO na východ zůstávalo i nadále bolestivým tématem v rusko-amerických vztazích také za prezidentství Borise Jelcina a Billa Clintona. Nehledě na ochotu Moskvy upevňovat spolupráci se Západem, úplná důvěra neexistovala. Neporozumění sílilo s podporováním plánů bývalých sovětských republik zapojit se do aliance. Názor Ruska se zpravidla ignoroval.

Loni na podzim zveřejnila Prezidentova knihovna Billa Clintona korespondenci prezidentů Ruska a USA, kterou měli v průběhu devadesátých let. Z dopisů je vidět, jak přátelský tón v kontaktech předáků obou zemí mizel, stačilo se jen zmínit o otázce rozšiřování Severoatlantické aliance.

„NATO, NATO, NATO – to je jedna z nejsložitějších otázek, kterou musíme posoudit,“ psal Jelcin Clintonovi v roce 1995. Stejně jako sovětské vedení se pokoušel ruský prezident získat záruky. Aby nebyly zopakovány chyby z minulosti, trval Jelcin na písemných závazcích.

Zpočátku se Clinton odpovědi vyhýbal. Pak se pokoušel vysvětlit, že záruky nejsou zapotřebí, protože se NATO brzy změní z vojenské struktury na politickou organizaci. Nevylučoval přitom, že po přeměnách bude Moskvě dokonce nabídnuto členství v alianci. Hledat nová odůvodnění aktivní spolupráce NATO se zeměmi postsovětského prostoru bylo ale pokaždé stále složitější.

© AFP 2018 / Emmanuel Dunand Stoltenberg nabádá k tomu, aby rozšiřování NATO nebylo považováno za provokaci

Přátelské vztahy, které si oba prezidenti přece jen snažili zachovat, neměly ale žádné praktické výsledky. Jelcin chápal, že se záruk nedočká, a pokusil se alespoň tu nepříjemnost odročit. Avšak i tyto pokusy byly marné.

„Chtěl bych dostat jasnou představu o vaší myšlence rozšiřování NATO, protože nevidím nic kromě ponižování Ruska v případě, když v tom budete pokračovat. Co si myslíte, jak to pro nás vypadá, když jeden blok existuje i nadále a Varšavská smlouva je zrušena?“ psal znovu a znovu Jelcin Clintonovi.

Na rozdíl od svých západních partnerů byl ruský prezident ochoten poskytnout záruky toho, že Moskva nebude ohrožovat bezpečnost východní Evropy nebo jakékoli jiné země. To ale také nezapůsobilo.

„Dokonce, když vám dám mezi čtyřma očima záruky nerozšiřování NATO, Kongres je odmítne uznat. Ze své strany mohou kongresmani nastolit otázku účelnosti smlouvy Rusko-NATO,“ vysvětloval Clinton.

„Souhlasit s rozšířením hranic NATO směrem k Rusku by bylo z mé strany zradou Rusů,“ odpovídal na to Jelcin.

To, že aliance zůstává i nadále vojensko-politickým blokem a o žádné transformaci na mírovou strukturu nemůže být ani řeč, přišlo v roce 1999. Bombardování Jugoslávie letectvem NATO už nenechalo Moskvu na pochybách. V onom roce začalo také rozšiřování Severoatlantické aliance na východ.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce