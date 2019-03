Primátor Hřib děkoval NATO v metru, na Klárově řekli NE NATO! Jak Hannig odpověděl Hřibovi

„Nepotřebujeme obranný, natož útočný pakt – potřebujeme mírový pakt.“ (Karel Růžička)

„Nyní je to poprvé, co patříme k alianci viníků. Je to nový pocit […] Povinná nenávist proti Rusku může být drahá, až studená válka přeroste ve skutečný střet […] svět je na pokraji zničující války, které se Ruská federace snaží zabránit.“ (L. Procházková)

Mně na tom, co říká primátor Hřib, nejvíce zaujalo, že říká v angličtině – „Dear citizens of Prague (Drazí občané Prahy)…“. Co to znamená, že budou v budoucnu Češi z Prahy vytlačeni? Co říkají Rozumní k NATO? Říkáme toto – EXIT!“ (Petr Hannig)

Primátor Hřib se dnes překonával. Každých 20 minut v pražském metru po krátkém varovném „pípnutí“ zahalasila naléhavá Hřibova děkovačka ve svižném tempu, kdy primátor téměř na jedno nadechnutí odříkával Pražanům děkovný hymnus na NATO. Dle jeho slov se ČR před 20 lety vydala jasně západním směrem a posílila svou obranyschopnost. Hřibovy světlé vize již nesdílelo srocení aktivistů na Klárově, kteří na NATO nenechali ani jednu nit suchou. Mítink nedaleko Vltavy navazoval na nedávnou konferenci v Domě odborových svazů. Proto čtenářům dnes zprostředkujeme výroky řečníků, na něž se nedostalo v minulém článku, kde jsme se věnovali oné konferenci. Dále se z textu níže dozvíte, kdo z přihlížejících politiků poskytl Sputniku rozhovor na právě aktuální téma.

„Sankce? Nějak tu válku vyprovokovat musíme!“ (plakát iniciativy Ne základnám)

Na improvizované tribuně se střídali řečníci jako Lenka Procházková, Milan Neubert, Karel Růžička, Milan Krajča, Ivan David (SPD), Vladimíra Vítová, Josef Skála. Mluvčí spojoval negativní vztah vůči NATO, přičemž bychom chtěli citovat z obzvlášť hutných projevů Růžičky a Procházkové.

„Buďme heretiky žádajícími, aby se NATO řídilo svým základním dokumentem.“ (Karel Růžička)

Na Klárově „ťal do živého“ Karel Růžička. S ničím se nepáraje, rovnou zacitoval Washingtonskou smlouvu, zakladatelský dokument NATO: „Smluvní strany – členské státy NATO – se zavazují k MÍROVÉ politice, zavazují se bránit MÍR, bezpečnost, spravedlnost…“ Růžička připomněl i oblíbený článek 5 dotyčné smlouvy: „V případě napadení některého státu si každý stát rozhodne, jak zareaguje.“ Z tohoto bodu dle Růžičky vyplývá, že jiné státy nám nemusí přispěchat na pomoc automaticky, neměli bychom se proto obelhávat, že NATO nám bezezbytku zaručí ochranu ČR. Řečník šel ještě dále, když vypíchl, že dle Washingtonské smlouvy státy nemusí ani přikračovat k „humanitárnímu bombardování“, když je tu přece celý arzenál diplomatických prostředků, o nichž se ve Washingtonské smlouvě rovněž hovoří. Růžička řekl, že o SSSR (potažmo Rusku) není ve Washingtonské smlouvě ani slovo.

© AFP 2018 / Michal Cizek Duda varoval před ruskými vojenskými letadly nad Prahou. Jak odpověděl Zeman?

„Jen ohnuté lze ovládat!“ (Plakát iniciativy Ne základnám)

NATO tedy nesmí být vnímáno jako nástroj proti Ruské federaci, jíž se v ČR neustále v poslední době účelově straší (bohužel se tak děje). Růžička pak hlavně uzavírá, že problémem NATO není ani tak Washingtonská smlouva, jako spíše její nenaplňování, ještě dodává: „Nenechme se natlačit do pozice zjevných odmítačů, likvidátorů NATO, jakýchsi extrémistů, pacifistických snílků, bláznů ignorujících nebezpečí současného světa […] Buďme raději těmi, kteří žádají po představitelích ČR a NATO, aby skládali účty z plnění článků Washingtonské smlouvy.“

„Varšavská smlouva byla odpovědí na vstup NSR (nikoli plně denacifikovaného, pozn.) do NATO. Byla to sovětská reakce na změnu pravidel.“ (Lenka Procházková)

Lenka Procházková dle svých vlastních slov přednesla příspěvek, jejž předtím uplatnila již dříve na tiskové konferenci k výročí vstupu ČR do NATO (7. 3. 2019) v Domě odborových svazů. Tentokráte jej však vyslechl větší počet přítomných. Vystoupení Procházkové mělo název „Vědomí a svědomí“. Procházková provedla účinnou sumarizaci historických faktů, když nabídla následující reminiscenci: „Severoatlantická aliance byla založena v dubnu roku 1949. Cíl jejího vzniku byl shrnut do tří bodů: Udržet USA v Evropě, Rusko mimo západní Evropu a Německo při zemi. Sovětský svaz nicméně v březnu 1954 požádal bývalé spojence o vstup do NATO. Žádost byla zamítnuta. Ale už v říjnu téhož roku byla neočekávaně pozvednuta ze země NSR a oficiálně vyzvána ke vstupu do Severoatlantické aliance. Ten se uskutečnil 5. května 1955. O devět dní později vznikla Varšavská smlouva. Jako reakce na změnu pravidel.“

„Československá armáda se jako člen VS nikdy nepodílela na invazi do cizí země a byla cvičena výhradně jako armáda obranná (armáda ČSSR byla rozhodně bojeschopná, jako taková, v případě potřeby, byla schopna i útoku. Nebylo jej však zapotřebí, pozn. autora článku).“ (Lenka Procházková)

Mezi důležitý leitmotiv Procházkové promluvy patřila zdůrazněná skutečnost, že armáda ČSSR se nikdy nepodílela na žádné invazi do cizí země (což bohužel nelze konstatovat o současné ČSR v rámci paktu NATO!). Procházková ještě připomněla, že „ […] když se bubáci v železných maringotkách (Sověti) konečně stáhli z našeho území a když došlo v Praze roku 1991 k rozpuštění Varšavské smlouvy, brala to většina občanů Československa jako opožděnou satisfakci. Většina občanů také předpokládala, že podobným způsobem bude rozpuštěno i NATO. Předpokládal to i prezident V. Havel […]To, že dnes stojíme, jako člen NATO, na straně spoluviníků i dalších obdobně motivovaných válek a agresí, je obrovská psychologická změna“. Procházková nakonec zalitovala, že spíše starší generace dokáže číst mezi řádky a nepodlehnout současnému oplošťování vespolných názorů cestou sociálního přeprogramování lidských myslí, hlavně pak vědomí mladých lidí.

© Sputnik / Sergey Guneev „Gorbačovovy sny nám nenahradí NATO.“ Jak Západ porušil své sliby

Sputnik zaznamenal v hloučku přihlížejících doktora Václava Exnera, pan doktor byl tak laskav a poskytl nám improvizovaný rozhovor.

Exner: Toto shromáždění dokazuje, že naši lidé nesouhlasí s orientací na severoatlantický pakt (NATO). Bylo tu dnes připomenuto, že role NATO byla v udržení USA v Evropě, Německa při zemi, Ruska na východě. Plán vlastně selhal začleněním Německa do NATO. Rusko se přitom do Evropy necpalo. (Exner reaguje na objektivní informaci, že NATO vzniklo před Varšavskou smlouvou.) NATO je dnes paktem útočným! NATO se angažuje základnami po celém světě. Naši lidé s tím nechtějí souhlasit. Jsme v NATO 20 let, což je lhůta umožňující odchod z NATO, to bychom ale nesměli mít současné politiky, jaké máme.

Sputnik: Jak se díváte na to, že Češi nerozhodli o vstupu do paktu v referendu?

Pikantní na tom je to, že mezi těmi, kteří se tenkrát zasloužili o to, že o vstupu referendum neproběhlo, byl i náš současný prezident, tenkráte v roli premiéra ČR. Dnes se snaží, aby lidé opět nehlasovali, tentokráte v otázce možného opuštění NATO […] Současné NATO není pro nás prospěšné.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Stáhnout video Zkopírovat odkaz Získat kód © Sputnik . Václav Exner kritizuje NATO

Na závěr: Co čtenářům Sputniku, hlavně pak primátoru Hřibovi, vzkázal z nástupiště metra Petr Hannig?

Na tom, co říká primátor Hřib, mě nejvíce zaujalo, že říká v angličtině – „Dear citizens of Prague“. Co to znamená, že budou v budoucnu Češi z Prahy vytlačeni? Co říkají Rozumní k NATO? Říkáme toto – EXIT!“