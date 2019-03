Útok na Huawei. USA mohou odmítnout poskytnutí výzvědných údajů Německu

Administrativa Donalda Trumpa vládě SRN oznámila, že omezí poskytování výzvědných údajů německým bezpečnostním orgánům, povolí-li Berlín společnosti Huawei účast na budování sítí 5G v zemi. Praví se to v dopise velvyslance USA v Německu Richarda Grenella ministrovi ekonomiky SRN Peteru Altmaierovi.

„Samotné provolání amerického velvyslance svědčí o snaze zapojit nejbližší spojence v NATO do kampaně nátlaku na Čínu,“ podotkl v komentáři pro Sputnik náměstek ředitele Ústavu asijských a afrických zemí MSU Andrej Karnějev. Na druhou stranu rostoucí a obdoby nemající nátlak odráží nejistotu Američanů v tom, že jsou jeho spojenci ochotni se bezpodmínečně zapojit do americko-čínské konfrontace, a to na úkor vlastních zájmů. Samotný dopis je snad spojen s nedávno vyhlášenou pozicí Angely Merkelové, která v zásadě nevyloučila spolupráci Německa s Huawei, poznamenala však, že jsou nutné záruky toho, že čínská korporace nebude sdělovat informace čínské vládě.

© REUTERS / Kacper Pempel Média sdělila, co USA nabídnou Polsku za odmítnutí partnerství s Čínou a Íránem

V těchto dnech německá webová agentura zveřejnila seznam opatření nezbytných pro posílení bezpečnosti při vytvoření sítí 5G. A přitom v seznamu nejsou opatření zaměřená konkrétně proti Huawei. To svědčí o tom, že rozhodnutí o připuštění či nepřipuštění čínské korporace k budování sítí 5G německé úřady zatím nepřijaly. Podle všeho mohou na podobný tlak narazit také jiní evropští partneři Huawei. Jak oznámila agentura Reuters s odvoláním na úředníka Ministerstva zahraničí USA, Washington provádí v Evropě kampaň, aby odradil evropské země od použití zařízení čínské společnosti Huawei pro vytvoření infrastruktury mobilních sítí 5G.

„USA vystoupily s tímto varováním, aby udělaly veřejnými vnitřní diskuse nebo konzultace, které probíhají nyní v Německu. Právě v tom spočívá úmysl USA. Využije-li Německo služeb Huawei pro vytvoření své infrastruktury bezdrátového spojení, podkopá to podle názoru Spojených států možnosti přenosu informací v procesu výměny výzvědných údajů uvnitř NATO, v tom právě spočívá logika jednání USA,“ soudí Wang Xiaofeng ze Střediska amerických výzkumů univerzity Fu-tan.

Wang Xiaofeng vidí kromě toho ve vzniklé situaci přání Washingtonu zdůraznit ještě jednou své vedoucí postavení v západním světě: „Spojené státy nejednou zdůraznily, že využívat služeb Huawei je nepřípustné. Za prvé, jak už bylo řečeno, kvůli poškození činnosti rozvědky. Za druhé se USA uznávají západními zeměmi a uznávají sebe samy za vůdce Západu, a především NATO. Proto nepřipouštějí jakoukoli ‚neposlušnost‘, zejména ze strany svých vlivných spojenců. Spojené státy jsou klíčovým hráčem v soupeření s Čínou a s Huawei, a když učiní spojenci svou volbu a postaví se na stranu Číny, soupeře USA v tomto boji, omezí to možnosti USA kontrolovat celý systém svých svazků. Z hlediska politického, diplomatického a psychologického nemohou USA připustit, aby se jejich spojenci ocitli v táboru soupeře. Volbu Německa ve prospěch Huawei přijmou USA jako ránu zasazenou jejich vedoucímu postavení. Proto se snaží nepřipustit ztrátu kontroly nad odvětvími, která mohou uniknout americkému vlivu. Myslím si, že stále více zemí se může ocitnout v rozporuplné situaci, protože Spojené státy zjevně zveličují hrozby ze strany Huawei, a ve skutečnosti Huawei podobné možnosti nemá. USA nemají žádné důkazy toho, že při spolupráci s jinými státy včetně západních sděluje Huawei údaje patřičným čínským vládním strukturám. USA to nemohly dokázat, což prohlásili také ve společnosti Huawei.“

Frank Sieren, zpravodaj německého listu Das Handelsblatt v Číně, je toho názoru, že pozice Německa je kompromisní – pustit společnost, ale požádat o dodržování bezpečnostních norem. I když, jak podotkl novinář v rozhovoru se Sputnikem, Národní bezpečnostní agentura USA nedokázala získat žádné důkazy spolupráce Huawei s čínskou vládou.

„Je zřejmé, že USA chtějí oslabit svého technologického konkurenta. Jak oznámil list The New York Times, v případě s Polskem byla Polákům dokonce nabídnuta vojenská základna, nepustí-li Huawei do země. Je proto jasné, že jde o boj mezi ubývající světovou velmocí USA a rostoucí světovou velmocí Čínou,“ zdůraznil Sieren.

V Pekingu si už všimli pokusů Washingtonu vytlačit stůj co stůj Huawei ze západních trhů. USA by měly uznat, že většina zemí může přijímat samostatně strategická rozhodnutí týkající se rozvoje země, mj. v technologické sféře, prohlásil v úterý na brífinku oficiální mluvčí Ministerstva zahraničí ČLR Lu Kang.