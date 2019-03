„1300 let přesčasů“: jak revoluční Alžířané a žluté vesty dopálili francouzskou policii

„Situace se neustále zhoršuje už několik let. Máme na kontě více než 1300 let přesčasů. 13 století! Poslední měsíce jsou pro naše kolegy ještě horší, neboť musí pracovat každý víkend. Jsme na hranici vyčerpání. A demonstrací spojených se zahraniční politikou probíhá stále více a více. Je toho trochu moc...“, říká Alexandre Langlois, generální tajemník policejních odborů Vigi.

„Každý den, nebo téměř každý den, musíme kromě běžné práce řešit další úkoly. V dějinách 5. republiky nikdy nebylo tolik rozsáhlých a dlouhotrvajících demonstrací jako v případě žlutých vest . Nelze zapomínat ani na trestné činy, které jsou páchány v zónách a obvodech, kde už neexistuje zákon ani pořádek. Dochází k nepokojům, jako například v Grenoble, kde v noci ze 4. na 5. března bylo spáleno 65 automobilů (po smrti dvou mladých lidí, kteří se snažili ujet před policií na skútru a narazili do autobusu – pozn.red.),“ řekl Sputniku Michel Thooris, generální tajemník odborů Policie Francie – Rozhněvaní policisté (France Police – Policiers en colère).

Prvního března ministr vnitra Сhristophe Castaner v odpovědi na otázky zpravodajského televizního kanálu BFMTV prohlásil, že „pokud si někdo myslí, že se mu podaří vyčerpat zástupce bezpečnostních orgánů, tak se mýlí“.

Podobné výroky vyvolávají u Thoorise podráždění: „Taková slova nemohou neznepokojovat. Je naprosto jasné, že si náš ministr vnitra neuvědomuje míru únavy našich kolegů. Policisté jsou zcela vyčerpaní.“

Stejný názor zastává i Langlois: „Myslím, že nás absolutně vyčerpají. Nemůžeme pracovat 20 dní v řadě bez víkendu. Člověk nemůže dlouho vydržet za podobných podmínek. Organismus nevydrží. Ukazuje se, že člověka je možné zatěžovat přesčasovou prací, ale za přesčasy mu neplatí. Ukazuje se, že vedení nás může povolávat do práce každý víkend, ale na jejich rodinách se to nijak neodrazí. Každý organismus má svou hranici únavy. V určitou chvíli budou všichni naši kolegové nuceni odejít na nemocenskou. Dovedu si představit, jak ve vládě začnou hovořit o zkoordinovaném hromadném odchodu na nemocenskou. Ne. Bude třeba si prostě položit otázku, jak policisté vydrželi takový režim tak dlouho v těch nejtěžších podmínkách.“

Thooris přitom pochybuje, že se rozsah demonstrací sníží.

„Existuje dokonce riziko, že se situace zhorší. Všechno to, o čem slyšíme, svědčí o tom, že celonárodní diskuze organizovaná vládou neuklidní žluté vesty. Kromě toho s příchodem jara možná bude stále více a více demonstrantů,“ řekl.

V rozhovoru o tom, že jsou policisté obviňováni z přílišného používání síly, porovnal situaci ve Francii se situací v Alžíru, kde desetitisíce lidí protestují každý den proti prezidentu Buteflikovi: „Naši alžírští kolegové mají co do činění s hromadnými demonstracemi stejně jako my se žlutými vestami. Tady vzniká otázka: do jaké míry byly správné pokyny ministerstva vnitra o použití síly? K tomu, abychom mohli odpovědět na tuto otázku, bude nutné provést nezávislé vyšetřování na základě příkazu ministerstva spravedlnosti a dalších organizací jako je OSN a EU. My policisté jsme plnili rozkazy.“