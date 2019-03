Dvojí metr dokonce i vůči spojencům – čím je zajímavý referát USA o lidských právech v ČR

V minulém roce upozorňovalo na politizaci a neobjektivitu referátu mnoho států, například Rusko, Turecko a Čína. Čínská vláda dokonce uveřejnila odvetný dokument, v němž upozornila na zhoršení situace s občanskými právy v Americe (když už Američané sami tuto práci neprovedli).

Na ruském MZV zdůraznili, že referát „zcela zapadá do americké praxe dvojích standardů v oblasti lidských práv podle toho, do jaké míry je daný stát loajální vůči zahraničněpolitickému kurzu Washingtonu“.

Je jasné, že Rusko, Čína, Írán, Turecko a řada dalších zemí by zbytečně hledaly v referátu pozitivní zprávy o sobě. Bylo by hloupé v něco podobného doufat. Ale v části referátu věnované České republice by v podstatě nemělo být mnoho problémů s lidskými právy: Babiš se právě vrátil z Bílého domu, předtím navštívil USA ministr zahraničních věcí Petříček, Česká republika slíbila, že koupí americké vrtulníky a dokonce zvýší náklady na obranu na 2 % HDP – to jsou zcela nedávné důkazy loajality Prahy vůči Washingtonu.

Bez problémů se to však stejně neobešlo. Američanům se především nelíbí prezident Zeman. Zeman i Romy kritizoval, i o neziskové organizace (NGO) se otřel, novináře urazil a dokonce profesory odmítl jmenovat. Žádný jiný politik není v referátu tak často zmiňován.

„Vládní úředníci většinou souhlasili se spoluprací (s NGO – pozn.red.) a podporovali jejich názory; nicméně někteří vysoce postavení politici, včetně prezidenta Zemana a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, se neuctivě vyjadřovali o neziskových organizacích ve svých veřejných prohlášeních,“ - to je pouze jedna z pasáží referátu.

Je zajímavé, že NGO kritizoval nejen Zeman. V roce 2018 se o jejich práci kriticky vyjadřoval premiér Andrej Babiš. Ale o tom se referát z nějakého důvodu nezmiňuje.

V roce 2018 prakticky všechna česká média psala o „průlomu“ v korupčním skandálu Andreje Babiše. Novináři Seznam Zprávy uveřejnili interview s premiérovým synem, kde Babiš ml. například tvrdil, že ho otec násilím posílal na Krym. Premiér to vše údajně dělal proto, aby syn nemohl vypovídat v korupčním případu Čapí hnízdo. V části referátu MZV nazvané Korupce a nedostatek transparentnosti ve vládě o tom není ani slovo. Zato se hovoří o tom, jak poradce prezidenta Zemana Vratislav Mynář uveřejnil staré údaje o svých příjmech.

O tom, že USA mají mnohem příznivější vztah k Babišovi než k prezidentu Zemanovi, psala mnohá česká média, když byl do Bílého domu pozván právě premiér a ne prezident. Návštěvy jsou návštěvy, Trump může pozvat k sobě koho chce, ale referát o celkové situaci v zemi, to je něco jiného.

Celkem vzato, všichni se už smířili s tím, že USA soustavně poukazují na chyby ostatních, ale zapomínají se podívat samy na sebe. Všichni si už zvykli na to, že USA kritizují nesouhlas s jejich státní politikou. Ale je smutné, že i vůči svým spojencům používají dvojí metr.

