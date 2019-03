To je síla! ČR si jako jediná země na světě poradila se zvláštní nemocí, která trápí EU

Po téměř dvou letech boje je Česko oficiálně považováno za zemi, v níž se nevyskytuje africký mor prasat (AMP). Česko se navíc stalo zatím vůbec první zemí na světě, která se dokázala na svém území této nemoci zbavit. Sputnik si pohovořil se Státní veterinární správou o tom, jak se čeští vědci dokázali s tou nemocí vypořádat.

Petr Majer, zástupce tiskového mluvčího oddělení pro vnější komunikaci, uvedl, že Česká republika postupovala při boji proti nákaze v souladu s platnou evropskou legislativou. Zdůraznil však, že v určitou chvíli toho ČR dělala více a postupovala jinak, než doporučovala EU. Tedy, že není zapotřebí něco dělat a stačí pouze střílet divoká prasata. „Jak se ukázalo, postup byl správný a přinesl ČR z mezinárodního hlediska ojedinělý úspěch,“ dodal Majer.

Zástupce tiskového mluvčího se také pozastavil nad kroky, které byly realizovány v rámci boje proti šíření této nemoci. Podle něj se totiž jednalo o celou kombinaci mimořádných veterinárních opatření, která postupně reagovala na průběžně vyhodnocovanou situaci nákazy.

„Veškeré kroky byly průběžně konzultovány s ostatními zainteresovanými subjekty (myslivci, místními samosprávami, akademiky, asanačními podniky), nelze nezmínit spolupráci s hasiči či policií. Postupně bylo Státní veterinární správou vydáno takřka 40 mimořádných veterinárních opatření. Pomocí pachových a elektrických ohradníků byla například vymezena tzv. vysoce riziková oblast. Později byl za přísných podmínek s ohledem na biologickou bezpečnost postupně povolován lov a odchyt divočáků. K motivaci lovců k intenzivnímu odlovu a vyhledávání uhynulých kusů bylo použito vyplácení zástřelného a nálezného,“ vysvětlil.

Majer také poukázal na to, že eradikaci nákazy pomohla i omezená lokalizace nákazy, která v ČR umožnila realizaci některých alternativních opatření, jež nebyla v jiných státech v podobné situaci uplatněna.

„Tato opatření se ukázala jako velmi účinná. Jedná se například o instalaci elektrických a pachových ohradníků, záměrné zanechání nesklizených polí nebo odlov divočáků policejními odstřelovači, jak již bylo zmíněno výše. Ještě je potřeba zdůraznit, že veterinární správa vše, co nařídila, i kontrolami na místě ověřovala a přijímala opatření,“ prohlásil.

Na otázku, zda se českým vědcům podařilo vyvinout lék proti africkému moru, odpověděl zástupce Státní veterinární správy následovně:

„Na úvod bych upřesnil, že se nejedná o lék, ale o vakcínu pro použití v chovech domácích, popřípadě divokých prasat. Čeští vědci sami neusilují o vývoj vakcíny, spíše se zapojují do mezinárodních projektů. Pokud dobře víme, nepodařilo se to zatím vědcům v žádné zemi. Nicméně již v průběhu roku 2018 české ministerstvo zemědělství iniciovalo jednání, aby státy Evropské unie maximálně podporovaly výzkum k nalezení účinné vakcíny.“

Státní veterinární správa však nevyloučila možnost opětovného zavlečení této nemoci do České republiky. Zatím je podle vědců stoprocentně možné vyloučit jen možnost přenosu nákazy do ČR přirozenou cestou, a to v rámci populace prasat divokých.

„Tím hlavním rizikovým faktorem zůstává lidský prvek. Jak jsme opakovaně uvedli, ten s největší pravděpodobností stál i za zavlečením nákazy do ČR v červnu 2017. Nejbližší zahraniční ohnisko se tehdy nacházelo více než 400 km od místa ohniska na Zlínsku,“ řekl.

Na závěr Majer promluvil o opatřeních, které je třeba dodržovat, aby se zabránilo opětovnému výskytu tohoto moru na českém území.

„Kromě důsledného veterinárního dozoru a uplatňování pravidel biologické bezpečnosti chovateli prasat a lovci je tedy nutný i zodpovědný přístup osob cestujících z oblastí s výskytem AMP ve vztahu k produktům z vepřového masa a zvěřiny,“ uzavřel celou věc.

