Ruský pilot: Havárie Boeingů 737 MAX8 jsou následkem spěchu a chyb amerických inženýrů

Světová veřejnost, letecké společnosti, piloti a cestující prakticky z celého světa jsou znepokojeni posledními katastrofami nejnovější modifikace Boeingů 737 – MAX8. Proč letouny nejnovější modifikace uvedené do provozu v roce 2017 – a pro civilní letectvo to je velmi krátká doba – najednou vypověděly poslušnost posádkám a zahubily životy stovek lidí? Sputnik položil tyto otázky leteckému odborníkovi, zkušenému pilotovi, který umí řídit několik typů vrtulníků a letadel dokonce v extrémních podmínkách.

Katastrofa nového Boeingu 737 MAX8 etiopské letecké společnosti, v jejímž důsledku zahynulo 157 lidí, měla ve světě široký ohlas. Čína zakázala provoz těchto strojů (a má jich skoro stovku), stejné opatření podnikly EU, Brazílie a Mexiko. Rusko, Velká Británie, Austrálie, Oman a Indie zavřely pro tato letadla svůj vzdušný prostor. V souvislosti s tragédií u Addis Abeby si lidé vzpomenuli na katastrofu letadla tohoto typu v Indonésii v říjnu 2018, která si vyžádala životy 168 cestujících a všech členů posádky. Přičemž k oběma haváriím došlo ve stejném režimu: při vzletu. Letouny najednou vypověděly poslušnost, letěly svisle střemhlav a spadly.

Podle informací Flightradar24 do rána 14. března byla všechna letadla Boeing 737 MAX modifikací 7 až 10 na zemi. Ani jedno z nich nevzlétlo.

Co mohlo být příčina katastrof? Chyba konstruktérů, „vzpoura“ palubní elektroniky, hrubá porušení provozních předpisů, nedostatečná kvalifikace pilotů, nebo něco jiného? Sputnik požádal o rozhovor leteckého odborníka Makara Aksjoněnka – zkušeného komerčního pilota, v minulosti vojenského letce (plukovníka ruských VKS), který má licence na pilotování mnoha typů vrtulníků a letadel v extrémních podmínkách.

„Konečně byla ‚posvátná kráva‘ světového leteckého průmyslu – korporace Boeing – usvědčena z toho, že má s kvalitou svých výrobků problémy. Poslední dva případy v průběhu šesti měsíců – to už není náhoda. A byly přece už předtím neméně halasné případy. Vezmeme-li jen Rusko, byla to havárie Boeingu dubajské letecké společnosti na letišti Rostovu na Donu a katastrofa Boeingu v Kazani (v níž zahynul syn prezidenta republiky Tatarstánu). Tehdy byli ze všeho obviňováni piloti, kteří prý neuměli létat. Vyšetřování se odvádělo stranou od programové chyby v počítačovém zabezpečení řídicího systému Boeingu 737, do možných problémů v konstrukci stabilizátoru a v systému jeho řízení (kdy dochází k zablokování v jedné z poloh výškového kormidla, a tedy i ke ztrátě ovládání sklonu letadla). Až dosud to všechno úspěšně ‚potlačovalo‘ lobby společnosti Boeing (a to jak v zahraničí, tak i v Rusku),“ řekl Aksjoněnko.

„Teď ale veřejný ohlas a riziko prohrát konkurenci s Airbusem přitlačily Američany ke zdi. Budou muset řešit už dávno uzrálé problémy spolehlivosti nejnovějších modelů letadel Boeing. Názornou ilustrací toho jsou problémy se spolehlivostí a s termíny uvedení do provozu Dreamlineru a se spolehlivostí Boeingu 737 MAX. Připomenu, že oba typy se vyvíjely v neuvěřitelném spěchu v honbě za Airbusem,“ podotkl pilot.