Klaus mladší vysvětlil, proč už Česko není svrchovaný stát

Klaus upozorňuje, že existuje vážný rozdíl mezi procesy schválení zákonů, které jsou iniciativou české vlády či poslanců, a zákonů, které navrhuje Brusel. Evropské zákony se podle autora komentáře schvalují mnohem rychleji, skoro automaticky, kvůli obavám z velkých pokut a procesů u Evropského soudu, často jsou to zákony porušující zájmy českých občanů, protože není čas na důkladné projednání jejich ustanovení.

„Co je důležité – často jde o zákony, které by za normálních okolností sněmovnou nikdy neprošly (nemají podporu českých občanů, tj. ani jejich zástupců ve sněmovně), dostaly by minimum hlasů a často by je ani nikdo nenavrhnul,“ uvádí Klaus.

„Bizarní je, že tato nařízení nejsou jen přeložena do češtiny a platná, ale sami si je musíme sepsat a pak dělat, jako že jde o normální zákony a schvalovat je,“ dodává.

Klaus uvádí, že za vlády premiéra Sobotky 53 % přijatých zákonů bylo evropskou implementací, v prvním roce vlády premiéra Babiše je to 57 %. Dospívá k závěru, že držením se takové politiky Česká republika ztrácí svrchovanost.