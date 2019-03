Žádní Srbové, žádné problémy. I Američané si všimli, že se v Kosovu něco zvrtlo

USA, které v roce 1999 nešetřily bombami, aby ubránily kosovské Albánce před Srby, jež údajně poškozovali jejich práva, a které nešetřily síly a peníze, aby v roce 2008 zorganizovaly nezávislost Prištiny, najednou přiznaly, že v Kosovu není vše v pořádku s právy srbské národní menšiny. Překvapení srbští experti hádají, co by to mohlo znamenat.