Němečtí experti uvedli dvě možné příčiny katastrofy boeingu 737 Max 8

Boeing 737 MAX 8 letecké společnosti Ethiopian Airlines, jež mělo na palubě 157 lidí, včetně osmičlenné posádky, se zřítil 10. března nedaleko etiopského města Debre Zeit. Mezi mrtvými jsou občané 35 zemí, včetně tří Rusů. Je to druhá tragédie s letounem daného modelu za pět měsíců: 29. října 2018 havaroval letoun indonéské letecké společnosti Lion Air s 189 lidmi na palubě.

Prezident USA Donald Trump si postěžoval v souvislosti s katastrofou boeingu v Etiopii na to, že moderní letadla jsou příliš technicky složitá pro letce, zatímco „staré a jednoduché“ funguje často lépe.

Chyba v modernizaci?

„Domnívám se, že chyba spočívala spíše v tom, že letadlo (pozn. Boeing 737 MAX 8) bylo zmodernizováno částečně, a ne postaveno od začátku, jako plnohodnotný létající stroj. Také letci měli být samozřejmě informováni o zvláštnostech letadla,“ řekl Sputniku německý advokát, profesor berlínské Technické univerzity a odborník na letecké právo, doktor Elmar Giemulla.

Expert má za to, že zvláštnost projektu boeing 737 MAX 8 spočívá v tom, že to nebyl samostatný projekt, ale pouhá modifikace boeingu 737, který byl „po desetiletí považován za spolehlivý stroj a ‚tažného koně‘ letectva.“ Boeing byl ale nucen konkurovat Airbusu, zejména modelu A320neo, který se vyznačoval „velkou úsporností,“ domnívá se expert.

„Proto bylo přijato rozhodnutí o instalaci na starý model 737 úsporných motorů, které ale jsou větší než obyčejné. Aby se nedotýkaly země, byly umístěny trochu dál, vpředu od křídla. To zase vedlo k tomu, že motory měly nežádoucí urychlení při vzletu, v důsledku čehož letoun ‚zdvihal nos.‘ Aby se to neutralizovalo, bylo třeba zapnout software MCAS, které znovu ‚opustilo nos.‘ Boeing to ale nesdělil ani kupcům, ani jejich pilotům, a nenaučil je to,“ míní Giemulla. Dodal, že toto rozhodnutí vedlo ke katastrofě letadla v Indonésii, když se letci „víc než dvacetkrát“ pokoušeli vyrovnat letadlo, ale „tuto bitvu prohráli.“

Trump má zčásti pravdu

„Na Trumpově tvrzení je něco pravdy, že se složité a ‚příliš chytré‘ letadlo nedá kontrolovat. Jenže složitost sama o sobě není problém. Vyžaduje si pečlivější přístup a příslušné zdroje. Lidé již dost dlouho vyvíjejí a provozují velmi složité letouny, proto má velký význam sladěnost všech partnerů, výrobců letadla, registračních úřadů, nebo leteckých společností,“ řekl Sputniku doktor věd, profesor aerodynamiky, letecké mechaniky a letecké výstavby Vysoké školy technické v Ingolstadtu Erol Özger.

Expert má za to, že „velký problém spočívá v zhoršujících se podmínkách práce lidí“, zejména „nedostatku potřebných zdrojů, jako je personál a čas, a to vše kvůli snížení výdajů a maximalizaci zisku.“ To vše může způsobit, že „zdrojem chyb může být jak výrobce, tak regulující orgány, a letecká společnost,“ protože „jsou to tři články řetězu, které jsou vystaveny tlaku v rámci myšlení zaměřeného na zisk,“ míní Özger.