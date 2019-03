Politolog vysvětlil, nač Západ potřebuje Bílé přilby

Zpravodaj Sputniku posoudil další vývoj událostí v Sýrii s politologem ze San Franciska a autorem knihy Dekonstrukce syrské války (Deconstruing the Syrian War) Chrisem Kanthanem.

Sputnik: Jaké části země jsou v dané etapě syrského konfliktu stále pod kontrolou bojovníků?

Chris Kanthan: Jde v podstatě o jeden region, který stále ještě okupují syrští povstalci, kteří jsou ve skutečnosti teroristy Al-Káidy – je to Idlib. Za pomoci Ruska hodlá Asad osvobodit Idlib, a když se mu to podaří, bude to těžká rána pro západní vlády, které od roku 2011 vynaložily hodně sil a prostředků na výměnu režimu v Sýrii.

Jak tedy do toho zapadají Bílé přilby? Hrají významnou roli v propagandistické kampani. Úloha Bílých přileb spočívá v tom, aby neustále rozesílaly šokující fotografie a videa, a tím formovaly veřejné mínění po celém světě.

Pokaždé, když se Asad chystá dobýt určité město nebo region, provádějí Bílé přilby provokativní útoky, rozesílají falšované fotografie a videa a dávají tak západním vládám záminku k bombardování Asada.

To je velmi starý trik, jehož využívají USA už přes století. Například koncem 19. století se chtěly USA zmocnit Kuby, která byla v té době pod španělskou vládou, a proto se začaly v amerických novinách zveřejňovat všemožné falšované zprávy, v nichž se tvrdilo, že Španělsko krutě utlačuje Kubánce.

Jedním z předních amerických vydavatelů byl v té době William Hearst. Jeden z jeho známých výroků zněl: „Zajistěte obrázky, já zajistím válku“ (You furnish the Picture And I’ll furnish the war). Právě k tomu nyní dochází, Západ financuje Bílé přilby a říká: „Zajišťujte videa a my bombardujeme Sýrii.“

Proč podle vás Spojené státy a Spojené království podporují i nadále Bílé přilby i přesto, že nezákonné akce této skupiny už nejsou pro nikoho tajemstvím?

Protože právě Bílé přilby mohou poskytnout záminku nebo ospravedlnění bombardování Sýrie. Bez těchto senzačních záběrů malých dětí pod troskami nebudou moci USA a Velká Británie prosadit rezoluci OSN anebo prostě zahájit bombardování.

Co je třeba udělat na mezinárodní úrovni, aby byly Bílé přilby nuceny odpovídat za své akce, jako je organizování chemického útoku v syrské Dúmě a podíl na obchodu s lidmi?

© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets Média zjistila, že Bílé přilby po Idlibu převážely otravné látky

Existuje velké množství důkazů, fotografií, videozáznamů a výpovědí očitých svědků o tom, že členové Bílých přileb užívali zbraně, stříleli na lidi a bránili jim v tom, aby šli do nemocnice.

Jak už jste řekl, jsou Bílé přilby zapojeny do organizovaného obchodu s lidmi, atd. Takže jiné země – možná, že Rusko a ty, jichž se mohou dovolat – se mají spojit, shromáždit všechny důkazy a předložit je OSN.

V pátek uplynulo 8 let ode Dne vzteku – vlny protestů, která přerostla do celonárodního vojenského konfliktu. Co podle vás čeká Sýrii z hlediska politického a ekonomického?

Myslím si, že Asad zvítězil, válka se chýlí ke konci; Sýrie se bude obnovovat. V období 2000 až 2010, právě před začátkem fiktivní proxy války, syrské ekonomika prosperovala.

V té době vzrostla syrská ekonomika trojnásobně, do země se řinul proud turistů. Dokonce v tak velkých médiích, jako je The New York Times, se psalo, že Sýrie je jedním z nejlepších turistických směrů. Myslím si, že válka skončí v průběhu jednoho roku, pak možná za určité pomoci Číny, která se velmi dobře vyzná v infrastruktuře, se bude moci Sýrie obnovit. Myslím si, že v průběhu následujících pěti let se vrátí život v Sýrii do normálních kolejí.