Móda referend: Priština chce, aby občané schválili radikální protisrbský postoj

Předseda parlamentu jednostranně vyhlášené Republiky Kosovo Kadri Veseli učinil 17. března prohlášení, že hodlá uspořádat referendum o smlouvě Prištiny a Bělehradu.

© AP Photo / Visar Kryeziu Žádní Srbové, žádné problémy. I Američané si všimli, že se v Kosovu něco zvrtlo

Tento nápad se může zdát podivným, poněvadž Veseli navrhuje obyvatelům, aby vyslovili svůj názor na smlouvu se Srbskem dřív, než tato smlouva bude uzavřena. Připomeneme, že strany jsou v poslední době jako nikdy předtím vzdálené od podepsání jakékoli dohody kvůli radikalizaci protisrbské politiky Přištiny. Po zavedení stoprocentního cla na srbské zboží, po rozhodnutí o vytvoření armády, které odporuje mezinárodnímu právu, a po schválení pořadu jednání předem nepřijatelného pro Srbsko, nedá se očekávat, že Bělehrad projeví zájem o pokračování styků ve stejném duchu.

Politoložka Jelena Vučkovićová tvrdí, že Priština zjevně vůbec netouží po kompromisu: „Je to nápad stejný jako cla, jako nový pořad jednání… Referendum by definitivně zacementovalo stav věcí, je to iniciativa, která předem vylučuje jakékoli pokusy o nalezení rozhodnutí. Tato politika Prištiny vede k tomu, že kdokoli by byl v Srbsku u moci, nikdy nebude souhlasit s tím, co navrhují Albánci.“

Podle jejího názoru vypadá chování Přištiny jako nedůsledné a nepochopitelné pouze na první pohled.

„Vycházíme-li z faktu, že původně usilovali o přitlačení Bělehradu ke zdi, má jejich chování logiku,“ je přesvědčena Vučkovićová.

Její kolega z Kosova Stefan Filipović není překvapen návrhem Veseliho. Podle jeho slov měla Priština vždy jasně vyznačené „rudé čáry“.

„Zajímavá je jiná věc. Tento jejich instituční přístup. Chtějí ukázat, že se celá společnost zúčastnila přijetí rozhodnutí, že mají podporu lidu. Zajímalo by mne, jestli se toto referendum bude konat na celém území Kosova a Metohie, jaký postoj obsadí kosovští Srbové v této otázce, jestli budou referendum bojkotovat...“ řekl Sputniku.

Samotný Kadri Veseli ve svém projevu věnovaném plánovanému referendu ohledně „problému“ s hlasováním na srbském severu Kosova prohlásil toto: „Neexistuje žádné jižní a severní Kosovo. Kosovo je západní stát.“

(pozn. „Prištinský pořad jednání“ schválený 8. března předpokládá dialog se Srbskem pouze za podmínky nedotknutelnosti hranic Kosova. Všechny dokumenty na jednáních s Bělehradem mají odpovídat kosovské ústavě. Srbsko má vydat zločince podezřelé ze zločinů proti Albáncům...)

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce