Poté, co ve středu středopravicová skupina ELS (European People’s Party) hlasovala pro pozastavení členství maďarské politické strany Fidesz, premiér a zakladatel této strany Viktor Orbán nazval členy strany „užitečnými idioty“ a dodal, že jejich pokusy o odstranění Fidesz budou prospěšné pouze pro levicové odpůrce ELS.

Strana Orbána zároveň nemůže hlasovat v Evropské lidové straně, účastnit se schůzek a nominovat kandidáty na posty.

© AP Photo / Virginia Mayo Evropská lidová strana pozastavila členství maďarské strany Fidesz

Maďarský právník a politický analytik Miklós Szánzno pro Sputnik International v souvislosti s touto událostí odpověděl na několik otázek.

Sputnik: Co si myslíte, že bude výsledkem nezávislého vyšetřování právního řádu v Maďarsku, které iniciovala ELS?

Miklós Szánzno: Domnívám se, že i když to formálně bude vypadat jako profesionální vyšetřování, předpokládám, že to bude spíš politické vyšetřování, jak tomu bylo před téměř dvaceti lety v Rakousku. Takže scénář toho, co zde pozorujeme, týkající se Fidesze, iniciovaného Evropskou lidovou stranou, se odehrává velmi podobně jako v roce 2000. A jak jsme viděli před 19 lety, hodnocení situace v Rakousku ze strany ELS bylo také politickým hodnocením a politickým dokumentem a myslím si, že politická motivace bude hrát významnější roli, než profesionální.

Sputnik: EU a Maďarsko mají rozdílné postoje k migrační politice, je to základním kamenem úrazu?

Miklós Szánzno: Pravdě řečeno, celý ten příběh se opírá o dvě základní otázky: jedna nás vede zpět ke střetu světových názorů nebo k chybným směrům, vyvolaným migrační krizí; mezi členy ELS se mluví v tomto případě o multikulturalismu, migraci, národní suverenitě, národní identitě, křesťanském dědictví a křesťanských hodnotách, a to na jedné straně. A druhá strana příběhu nese samozřejmě velmi politický charakter, protože závisí na výsledku nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Sputnik: Myslíte si, že Fidesz má stále naději, že jejich pozastavení členství v ESP bude zrušeno po volbách do Evropského parlamentu?

Miklós Szánzno: Pokud se stane, že Fidesz bude nejpopulárnější stranou mezi členy ESP podle výsledků voleb do Europarlamentu, bylo by velmi zvláštní vyloučit Fidesz z lidové strany.

Sputnik: Jak tvrdí ESP, Fidesz má být vyloučena i po volbách do Evropského parlamentu. V tomto případě by maďarská strana mohla uvažovat o zapojení se k jiné, nacionalističtější a anti-bruselské alianci politiků z europarlamentu?

Miklós Szánzno: Ano, je to možné, pokud Fidesz bude vyloučena po volbách do EP. Protože to je pouze možný scénář, nemůžeme ho vyloučit, nebo pokud by Maďarská občanská unie dobrovolně vystoupila z ELS, pak je tu možnost, že se spojí s jinými proevropskými stranami z Polska, Itálie a dalších zemí.

Originální článek si můžete přičíst a poslechnout v angličtině na Sputnik International.

Názory zveřejněné v tomto článku jsou názory řečníka a nemusí nutně odrážet názory Sputniku.