Srbský generál promluvil o plánech NATO zabít v Kosovu 20 tisíc jugoslávských vojáků

Bombardování Svazové republiky Jugoslávie silami NATO v době od 24. března až do 10. června 1999, které mělo za následek tisíce mrtvých a zraněných, bylo zahájeno pod záminkou ochrany albánského obyvatelstva autonomního kraje Kosovo a Metochie před akcemi srbské armády a policie. Prištinskému sboru a Třetí armádě ozbrojených sil Srbska v Kosovu velel v době konfliktu generálplukovník Vladimir Lazarevič, který byl v roce 2003 obviněn Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii v Haagu ze společného zločinu s jinými nejvyššími důstojníky ve vyhnání Albánců z kraje. Generálplukovník dobrovolně přijel do Haagu v roce 2005, byl odsouzen a strávil ve věznici deset let. Na podzim roku 2017 začal přednášet na Srbské vojenské akademii.

„Jde o bezprecedentní agresi v dějinách válek, co se týče nasazených sil a poměru stran 600 : 1, stanovených cílů a krutosti, zločinů, které spáchalo NATO proti naší zemi. Jsou to nejtěžší zločiny proti míru a lidskosti,“ řekl generálplukovník v interview pro Sputnik.

Ministr zahraničí SRN řekl, že bombardování Jugoslávie letectvem NATO bylo „správné"

„NATO chtělo, plánovalo a počítalo s tím, že během 3 až 4 dnů porazí hlavní síly jugoslávské armády, zejména 3. armády a především Prištinského sboru, který bránil Kosovo a Metochii, a také hranice s Albánií a Jugoslávií na frontě dlouhé 251 kilometrů. NATO hodlalo během těchto tří nebo čtyř dnů zabít přes 20 tisíc vojáků a důstojníků Prištinského sboru, jimž jsem velel,“, uvedl.

Lazarevič poukázal na to, že k dosažení svých cílů použilo NATO tisíce letadel, tisíce okřídlených raket, prostředky radioelektronického a elektronického boje, vedlo propagandisticko-psychologickou válku proti vojákům a celému národu. Severoatlantická aliance používala své síly ze dvou kontinentů, ze země, vody a vzduchu a také z vesmíru.

Ozbrojená konfrontace albánských separatistů z Kosovské osvobozenecké armády se srbskou armádou a policií vedla v roce 1999 k bombardování Svazové republiky Jugoslávie (která se skládala v té době ze Srbska a Černé Hory) silami NATO nehledě na stanovisko Rady bezpečnosti OSN.

Letecké útoky NATO byly prováděny od 24. března až do 10. června 1999. Přesný počet obětí není znám. Podle odhadů srbských úřadů zahynulo v důsledku bombardování asi 2,5 tisíce lidí včetně 89 dětí. Bylo zraněno 12,5 tisíce lidí. Materiální škoda se odhaduje podle různých údajů na 30 až 100 miliard USD.