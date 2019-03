Připojení Krymu bylo nutné! Český generál Šándor vysvětluje proč

Český bezpečnostní poradce Andor Šándor uvedl, že bez ohledu na to, co si kdo myslí, Rusko už Krym nikdy nevrátí. Podle jeho názoru tak bylo připojení z bezpečnostního hlediska nutné. Proč? Tento svůj názor vysvětlil v rozhovoru pro rozhlas.cz.

Bezpečnostní poradce pro pražský Dopravní podnik se vyjádřil k tématu ohledně ruského připojení Krymu, které proběhlo již před pěti lety. Podle Andora Šándora bylo toto připojení z pohledu ruské bezpečnosti nutné.

„Evidentně se obávali, že by při zásadní změně politiky v Kyjevě mohla v Černém moři objevit část šesté námořní flotily Spojených států,“ konstatuje analytik.

Andor Šándor uvedl, že Rusko je odhodláno svoje bezpečnostní zájmy prosazovat, a to bez ohledu na názor mezinárodního společenství. Dle jeho názoru tak Rusko Krym už nikdy nevrátí. Bude ovšem nadále jablkem sváru mezi Ukrajinou a Ruskem a krize tam může přetrvávat desítky let, aniž by se cokoli změnilo, myslí si poradce.

© Sputnik / Mikhail Turgiev Na Krymu nabídli Spojeným státům vrátit Kalifornii Rusku

„Rusko říká, že my coby Severoatlantická aliance jsme jeho hlavní nepřítel. Tak nebuďme překvapeni, když dělá všechno pro to, aby nebylo více ohrožováno – jak to ze svého pohledu vnímá – tím, co NATO dělá nebo plánuje udělat. Tak to tak berme, nebuďme hysteričtí a snažme se s Ruskem dohodnout,“ tvrdí Šándor.

Poradce si také myslí, že je především zapotřebí Rusko přesvědčit o tom, že NATO není nepřítel. Snaha ruského prezidenta Vladimira Putina zastavit prozápadní integrace v určitých zemích je přitom ale logická. Dnes se totiž vojáci NATO nachází až v Pobaltí, což je na hranicích s Ruskou federací, uvedl na konci rozhovoru Šándor.

Připojení Krymu k Ruské federaci proběhlo v březnu roku 2014. Republice Krym a městu federálního významu Sevastopol se za pět let podařilo obnovit infrastrukturu poloostrova a vytvořit tak pozitivní tendenci rozvoje od dotační ekonomiky až k nezávislosti. Více podrobností o tomto tématu si můžete přečíst v naší infografice.