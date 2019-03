Veterán rozvědky zkritizoval roli vedení SSSR ve sjednocení Německa

Vedení SSSR se samo vyhnulo účasti v procesu sjednocení Německa koncem 80. let, nezajistilo národní zájmy budoucího Ruska a nepožádalo záruky bezpečnosti občanů NDR a tím zradilo své přátele, domnívá se veterán Služby zahraniční rozvědky RF Georgij Sannikov, který v sovětské době získával informace o Západním Německu.

Ke sjednocení Německa došlo oficiálně 3. října 1990, kdy se NDR a Západní Berlín staly součástí SRN. V listopadu letošního roku uplyne 30 let od pádu Berlínské zdi, což prakticky znamenalo sjednocení Německa.

„To, jak to probíhalo, to byla naše ostuda. Sovětské vedení se bez dodržení jakékoliv slušnosti prakticky vyhnulo účasti v těchto událostech. Sjednocení NDR a SRN proběhlo absolutně bez naší účasti v souladu s politikou Západu. Odevzdali jsme NDR, jak se říká, ‚i s chlupama‘. To byl absolutně nesprávný postup,“ řekl Sannikov v interview pro Sputnik.

© Sputnik / Jevgenija Novoženina Zacharovová okomentovala prohlášení Merkelové o Krymu a NDR

„Zradili jsme lidi, kteří byli nejen našimi spojenci, ale i přáteli. Sovětské vedení mělo přece možnost v souladu s mezinárodním právem požadovat listinné záruky bezpečnosti všech občanů NDR, a to včetně tajných služeb. Měli jsme si ponechat alespoň symbolický kousíček v rozměru dvou hektarů, neboť naši protivníci jsou neustále přítomní v Německu. V takovém případě by tam dosud byla i naše vojenská přítomnost,“ dodal.

Sannikov uvedl příklad Markuse Wolfa, bývalého náčelníka rozvědky NDR. Ten v roce 1990 přijel do Moskvy, neboť měl obavy o svůj život v Německu, ale nezískal podporu nejvyššího politického vedení SSSR. Potom ho v Německu odsoudili k šesti letům vězení. Nakonec byl ten rozsudek zrušen a Wolf vyšel na svobodu.

„Musím říci, že naše Služba zahraniční rozvědky obnovila spravedlnost v případu Wolfa. Zvala ho do Moskvy, on přijížděl, velmi vřele ho vítali a vyjadřovali upřímnou úctu. A to nejen za spolupráci se sovětskou rozvědkou, ale i za lásku k Rusku,“ řekl Sannikov.