Všem sankce! Štětina si vzpomněl na rok 2014 a osopil se na ruské senátory

„Kdysi horní komora ruského parlamentu schválila prezidentu Putinovi vstup ruské armády na území Ukrajiny, schválily to do jednoho, a myslím si, že na všechny členy horní komory ruského parlamentu by měly být uvaleny sankce, osobní sankce, například zákaz vstupu do Evropské unie,“ řekl Štětina.

Je třeba zesílit osobní sankce proti politikům Ruské federace. pic.twitter.com/xAPyXgwoZC — Jaromír Štětina (@StetinaEP) 26. března 2019

1. března 2014 horní komora ruského parlamentu, Rada Federace RF, jednohlasně vyslyšela prosbu ruského prezidenta Putina o použití jednotek na území Ukrajiny. Svou prosbu ruský prezident odůvodnil mimořádnou situaci na Ukrajině a hrozbou, která vznikla pro život ruských občanů a vojáků, kteří se nacházeli na ukrajinském území podle mezinárodní dohody.

V červenu 2014 Putin požádal Radu Federace o zrušení usnesení od 1. března. Podle mluvčího ruského prezidenta Dmitrije Peskova to bylo uděláno pro normalizaci stavu a urovnání situace ve východních regionech Ukrajiny, a také kvůli zahájení jednání ohledně této otázce. Své usnesení Rada Federace RF anulovala.