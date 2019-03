Vladimír Štěpán: Porošenko vaří lidem předvolební plynový guláš

„Zastavit dovoz plynu? Je to možné za situace, že tam polovina národa… vymrzne,“ sdělil svůj názor v rozhovoru pro Sputnik známý energetický expert konzultační společnosti ENAS Vladimír Štěpán.

Štěpán: Protože víme, že se na Ukrajině strašně zvýšily ceny plynu pro odběratele. Tím pádem jsou studené byty a tak dále, což způsobuje nemoci, díky čemuž se zvyšují náklady na léčení, zvyšuje se počet úmrtí a tak dále. Takže rozhodně Ukrajina nemůže být soběstačná v oblasti plynu, protože, co já vím, těžba plynu se tam sice rozvíjí, myslím lokální ložiska, ale to není nic tak podstatného. Kdyby dejme tomu nedováželi plyn, tak to potom pro průmysl znamená, že kolabuje. Pokud by se rozvíjel, bude průmysl hodně založený na plynu a uhlí. To jsou dvě příčiny – zvýšení cen pro obyvatelstvo a kolabování průmyslu. Takže jestli za tuhle cenu budou soběstační, tak to asi není to pravé. Myslím si, že ani ten, dejme tomu, dovoz ze západního směru, otočený ruský plyn, který jde dále zpátky na Ukrajinu, je za vyšší ceny, to je známá věc. Je to asi nějaký takový předvolební guláš pro lidi.

Na konci roku 2019 vyprší dvě smlouvy z roku 2009 mezi Gazpromem a Naftogazem o tranzitu plynu přes Ukrajinu do Evropy. Vzhledem k napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, jaký osud má podle vás tranzit ruského plynu přes ukrajinské území?

Já bych byl také pro to ( stejně jako kancléřka Merkelová), aby by to byla diverzifikace transportních cest, ale samozřejmě i takový dodavatel, ať už je to Rusko nebo někdo jiný, se bude dívat na to, jestli ten stát bude ochotný přistoupit na to, že předávací stanice bude rusko-ukrajinská hranice. Protože nést ty ztráty přes Ukrajinu a předávat v Kapušanech, to asi bude do budoucna dost problematické. Do rekonstrukce ukrajinského systému se toho asi moc nevložilo, to jsou ty důvody, kde tady je politická deklarace a dobrá vůle. Česko a Slovensko je také pro, aby se zachovala část té ukrajinské kapacity, ale hlavně tomu také musí přispět Ukrajina nebo nějak Evropská unie, aby se aspoň část té kapacity zachovalo. Protože Nord Stream je vytížený, Nord Stream 2 bude brzy také vytížený, poptávka po plynu bude narůstat. Zrovna dneska se v Česku mluví o tom, že se zavírají staré uhelné elektrárny, které se budou muset nahradit plynem. Takže poptávka po plynu bude stoupat. Logicky tady je teda důvod, aby se část té ukrajinské kapacity zachovala, ale opravdu je to na dohodě těch dvou subjektů. Kdo tam bude dělat rozhodčího, je otázka. Určitě není tím pravým řešením Arbitrážní soud v Haagu, to je jasné. Pokud to Evropská unie a kancléřka Merkelová myslí vážně, tak by skutečně měli zkusit nějaký ten kompromis s garancemi mezi těmito státy prosadit.

Myslíte, že Gazprom a Naftogaz podepíšou novou smlouvu?

Nemyslím si to. Pokud nedojde k vlivu Evropské unie, tak to určitě nepodepíšou. Protože Ukrajina chce zvyšovat tranzitní poplatky a konkurují jí jiné trasy. Takže si teda nemyslím, že by to podepsaly. Ale je možné, že na nějakou dobu, na pár let, než se dobudují jiné trasy, třeba na jih Evropy, že u nějaké kapacity tady dojde ke sňatku z rozumu, že se tady na nějakou menší část té kapacity tranzit realizuje. Ale pokud k něčemu takovému dojde, tak to asi bude hodně omezené. Komerčně je to hodně obtížné. Já jsem ty kontrakty v hodnotě miliard také s Gazpromem dělal, tak vím, o čem ta jednání jsou. To musí být výhodné pro obě strany.

Porošenko slibuje naprostou plynovou nezávislost, pokud si Ukrajina zvolí proevropského prezidenta. Má samozřejmě na mysli sám sebe. Myslíte si, že Ukrajina si zvolí tuhle volbu? Má Porošenko nějakou šanci?

Myslíte, jestli bude zvolen? Tak já jsem se díval na průzkumy, vypadalo to beznadějně. Těsně před volbami, tak jak politici dokážou ovlivňovat, se najednou objeví preference, které značně stoupnou. Tady v Praze je hodně Ukrajinců, když se ptám jich, tak ho nikdo volit nebude. Všichni chtějí změnu, ale nevím. Ale nemyslím si, že by byl zvolený a že by mu to pomohlo.

