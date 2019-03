Britští čtenáři zhodnotili flash mob ruských učitelů v plavkách

Britské deníky The Sun, The Mirror a The Daily Mail informovaly o flash mobu, který uspořádali ruští učitelé, aby podpořili svoji kolegyni z Barnaulu Taťjanu Kuvšinnikovovou. Ta byla propuštěna kvůli fotografii v plavkách. Zveřejnění videa vyvolalo velký ohlas čtenářů.