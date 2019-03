Vaším nejvyšším titulem je vaše pověst, ne akademická hodnost. Na Západě je to dobře vidět

Klíčem k budoucnosti je učit se to, co je v realitě potřeba tak, aby nás to bavilo. Nekvalitní a nic nepřinášející vysoké školy, které vyrostly jako houby po dešti, se „zlikvidují“ samy, řekl v rozhovoru pro Sputnik profesor Štefan Kassay, přední slovenský podnikatel, ekonomický diplomat a autor vyčerpávající pentalogie Podnik a podnikání.

Profesor Kassay během posledního rozhovoru se Sputnikem hovořil o nezbytnosti znalostí a dovedností, nikoli akademických titulů, jež nejsou kryté znalostmi absolventů. Chybějící skutečné znalosti a dovednosti vedou k praktické neuplatnitelnosti absolventů vysokých škol. Inženýři a magistři se následně hlásí na učňovské obory, které jsou poptávané, aby mohli uživit rodiny.

Sputnik: Pane profesore, jak vidíte budoucnost vysokoškolského vzdělání a vysokých škol jako takových v evropském prostoru? Vy jste se toho již dotkl v našem posledním rozhovoru, kdy jste zmínil, že se snižuje počet vysokých škol. Poukázal jste na přechod vzdělávání do internetového prostoru…

Kassay: Já jsem před několika týdny v mých prostorech hostil Podnikatelskou univerzitu. Měli u mě vyučování. Pokaždé jsou někde jinde, v nějakém jiném podniku. Každý ze studentů této univerzity již byl absolventem vysoké školy a nyní má svoji vlastní firmu. Někteří jsou velmi úspěšní i v zahraničí. A já se ptám, proč dále studují? Je to proto, že je to škola, která sama podniká. Je to škola, která nabírá zkušenosti podnikáním a ty následně vyučuje.

Každý z těchto podnikatelů podniká v jiném oboru. V jejich případě je zcela zbytečné hovořit o nějakém rozvrhu – kolik hodin bude probíhat výuka. Oni bývají často na místě do noci. Nekončí žádným rozvrhem, jelikož je to baví a dozvídají se nové věci. Je naprosto úžasné, jak toto funguje.

Samozřejmě je to na technických školách náročnější. Tam musí být k dispozici vybavení. Jsou to ale lidé, kteří tou věcí žijí a jejich podnikání má utilitární charakter – jejich vědomosti jsou využité.

Učí se na internetu?

Ano, ale oni se učí to, co potřebují. To je ten rozdíl. Nyní o tom, jak to řeší podniky. Podniky mají deficit schopných lidí. Naši stávající pracovníci berou nové lidi, například elektroinženýry, kteří mají složité úkoly, a učí je. Učí nově přijaté absolventy vysokých škol. Díky tomu se snoubí vysokoškolské vzdělání s konkrétními znalostmi potřebnými pro práci.

V podniku musí být přirozeně rozvinutý vzdělávající systém. Podniky musejí něco dělat pro to, aby fungovaly. Nemohou prostě jen tak zastavit výrobu, protože nemají vhodné lidi.

Pojďme se vrátit k otázce o budoucnosti vysokých škol…

Já říkám, že některé se likvidovat ani nebudou, jelikož se zlikvidují samy v důsledku své nedostatečné kvality. To je proces, který již dnes můžeme vidět. Druhá věc je, že nikdo nebude studovat jen pro to, aby měl tituly. To už vidíme na Západě. Já na své vizitce také nemám žádné tituly, pouze jméno a příjmení (Dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc. – pozn. red.).

Tituly přestaly mít význam, už o vás nevypovídají. Jedna věc je, že jste dělali aspiranturu před 20 lety, a druhá věc je, že ji děláte dnes. O udělování akademických hodností ani hovořit nebudeme. Řeknu jen, že vaším nejvyšším titulem je vaše pověst!

Jak se toto odrazí na všeobecném vzdělání národa?

Já si myslím, že všeobecná vzdělanostní úroveň národa roste, neboť existuje dobrá přístupnost k informacím a lidé jsou velmi bystří i bez škol.

Měl jsem grafika. Byl „pouze“ středoškolsky vzdělaný, ale uměl dělat naprosto perfektní práci. Z toho důvodu jsem ho poslal na pět let studovat na vysokou školu. Po dokončení studia se ale vrátil někdo jiný. Už neuměl dělat.

Máte na mysli, že na vysoké škole přišel o své tvůrčí schopnosti?

Ano, přišel o ně. Přišel o tvůrčí schopnosti. On se tam učil o všech možných nových směrech, formách a podobách, ve výsledku ale přišel o schopnosti tvořit, které měl jako „pouhý“ středoškolák.

Ještě jednou zopakuji: Vaším nejvyšším titulem je vaše pověst.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce