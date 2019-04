Jak české novináře nepustili sledovat volby na Ukrajině

Ředitel Národní policie Ukrajiny Sergej Knjazev oznámil, že do doby uzavření hlasovacích místností bezpečnostní složky obdržely 1927 oznámení o narušení průběhu voleb, na základě kterých bylo zahájeno 31 trestních řízení. Celkový dojem to ale nepokazilo.

První kolo voleb proběhlo v mezích zákona, takový závěr udělali i ukrajinští veřejní činitelé z občanské hnutí Opora, to samé bylo potvrzeno i ve volebním štábu Porošenka.

Opačný pocit ale vyvolává to, že tyto krásné skutečnosti nemohli ve svých reportážích zaznamenat čeští novináři. Na Ukrajinu je prostě nepustili. Na letišti v Oděse je zadrželi a poslali zpátky do Prahy. O tom, jak to v Oděse všechno probíhalo, Sputniku v neděli telefonicky řekl korespondent portálu Halonoviny.cz Roman Blaško.

Blaško: „Byl mi zakázán vstup, byl jsem vyhoštěn a je mi to moc líto. Oni to brali masově, měli to připravené, všechno nakopírované. Bylo to během chvilky. Oni vraceli většinu lidí rusky hovořících, ať už to byli novináři nebo ne. A novináře taky, ti kteří neměli zájem, tak je vraceli taky.

A kde k tomu došlo? Na hranicích, nebo kde?

Na letištní kontrole v Oděse nás kamsi odvedli. Neměli seznam, ale měli připravené otázky nakopírované, takové schematické to bylo. Byla zvlášť přepážka pro novináře a pozorovatele, pak to vraceli. Kolega Richard Knot byl vyhoštěn během 15 minut. To je také novinář, jeli jsme spolu.

Na co se vás ptali?

Za jakým účelem jedeme na Ukrajinu. Řekl jsem, že jedu jako novinář a přijel jsem dělat reportáž o Oděse i o volbách. Že jedeme spolu s kolegou, on jako nezávislý novinář a já vyslaný svým deníkem. Pak se ptali, proč nemáme zaplacený hotel dopředu, tak jsem jim vysvětloval, že to nedělám, protože se potřebuju pohybovat a měnit místo. Pak se ještě ptali, kolik s sebou mám peněz a v jakém duchu své reportáže píšu – proukrajinsky nebo protiukrajinsky.

Přímo takhle se zeptali? A co jste řekl?

Ano. Řekl jsem, že píšu objektivně.

Takže to asi nešlo?

Ano, neprošlo to. Na mě byli poměrně slušní. Na kolegu byli velmi nepříjemní. Můj pohovor trval asi 35 minut, pak asi dalších 45 minut se čekalo na rozhodnutí. Kolega to rozhodnutí měl za 15 minut. Řekli nám, že na náklady státu Ukrajina nás posílají zpět. Prý jsem nebyl schopen doložit účel své cesty na Ukrajinu. Přitom jsem jim jasně řekl, že jedu pracovně dělat reportáž. Byl to formální důvod, jen aby měli nějaký důvod k tomu nás vrátit.

Myslíte si, že vás znali?

Já si myslím, že mě neznali, protože nevěděli, že jsem byl pozorovatelem ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny v roce 2014. Myslím, že to bylo připraveno, aby byli vráceni všichni nezávislí novináři. Což teda nakonec, když jsme se ptali, tak jeden policista přiznal, protože jsme mu řekli, jak jsme se těšili na Oděsu, tak řekl, ať přijedeme po volbách. Tím jasně naznačil, že to mají za úkol při těch volbách posílat všechny zpátky.

Proč? Čeho se bojí, že byste se tam dozvěděli?

Já jsem se jich na tohle také ptal. Na to mi nebyli schopní odpovědět. Ptal jsem se, co skrývají, protože těm důvodům nerozumím, že běžně jezdím na Ukrajinu bez zaplaceného hotelu, platím ho až v místě podle toho, jak se pohybuju. Běžně takhle cestuji na Ukrajinu a najednou je mi ta cesta znemožněna. Tak na to mi neodpověděli, protože oni tam nejsou od toho, aby oni mně odpovídali. Pak jsem jim do protokolu o vyhoštění napsal, že nerozumím uvedeným důvodům.

A sledoval jste dnes, jak probíhá hlasování?

Sledoval jsem to. Je tam hodně stížností. V některých oblastech dokonce neměli ani razítko. Byly tam takové procesní provinění. Ale mám podezření, že vlastně ty záludnosti jsou v tom, že se Porošenko potřeboval dostat do druhého kola. A druhý úkol byl, aby se Zelenskyj do druhého kola nedostal, protože v té chvíli by Porošenko neměl šanci. Je to cenzura a novináři a odborníci z Ruska předem předpokládali, že tam budou konflikty, že ty volby budou manipulované a nelegitimní.“

