Česká armáda se přezbrojuje a dělá radost USA

Přední česká média se dusí radostí: „Vojáci se nemohou dočkat nových BVP“, „Tendr na nová BVP – ať zvítězí to nejlepší“, „Armáda chce BVP…“ atd. Na tomto pozadí se ztrácí hlasy těch, kteří pochybují o účelnosti a úspěchu projektu.

„Tyto pochybnosti, o kterých mluvíte, jsou bohužel důsledkem činnosti, či spíše nečinnosti předchozích vlád,“ řekl Sputniku velitel organizace Českoslovenští vojáci v záloze za mír, podplukovník Ivan Kratochvíl. „Za třicet let od převratu se všechny vlády k armádě chovaly macešsky, snižovaly počty lidí i techniky, za hubičku rozdávaly vojenské nemovitosti a újezdy. Že na tom vydělalo několik správných lidí, ‚kteří spolu mluví‘, o tom nepochybuje u nás skoro nikdo. Udělat bojeschopný a smysluplný celek z toho, co po velkém nekoncepčním rozkrádání české armády zbylo, bude velmi těžké a taky drahé. Pokud to bude potřeba udělat ve velmi krátké době, jako má pan generál Opata v úmyslu, tak to bude drasticky drahé. Teď se začnou platit účty za předchozí léta,“ říká podplukovník.

Zpráva o grandiózním nákupu je na internetu čile komentována. Na webu novarepublika.cz někdo s přezdívkou Anonymní píše: „Přijatelné řešení pro ČR, které by nestálo 53 miliard Kč (2 mld. eur) byla modernizace starých BVP-1 v „uloženkách“, následně i novějších licenčních BVP-2. Předpokládaná úspora na jednom každém vozidle, jehož přiblížení současným standardům se odhaduje zhruba někde mezi 1/3 - 1/2 ceny nového BVP, přičemž strategická výhoda nezávislosti (vlastní know-how i výrobně-technické zázemí), šance pro domácí firmy, exportní potenciál (BVP-1 a BVP-2 byly kdysi vyzbrojeny nejen země východního bloku, ale i rozvojového světa, kde jsou stále v provozu). Co vy na to?

Stará sovětská technika obecně, nejen BVP-2, měla vždy vysoké renomé. Víte, v poli, v bojových podmínkách náhle poznáte, že robustnost, odolnost a spolehlivost je výrazně důležitější než nižší spotřeba, vyšší rychlost na dálnici, klimatizace, či GPS a Wifi. Já mám se sovětskou technikou vynikající zkušenosti. Po odchodu do civilu jsem byl několikrát nepříjemně překvapen při používání naší soudobé techniky, jak ve zhoršených provozních podmínkách zaostává za tou starou sovětskou technikou. Ale náčelník generálního štábu Aleš Opata poznamenal, že nechce vozidlo pro minulé bitvy. Je přesvědčen, že potřebujeme techniku spolehlivou, moderní, s potenciálem dalšího modernizačního růstu. To je pravda. Z krátkodobého hlediska je vyjádření pana generála naprosto pochopitelné a správné. Těch pár vojáků, kteří ještě v naší armádě zbyli, si zaslouží co největší péči. Zvláště pokud si uvědomíme, že česká armáda je postavena jako profesionální, tedy bez záloh. Každá ztráta lidí či techniky je tedy nenahraditelná. Proto zdůrazňuji, že z krátkodobého hlediska má naprosto pravdu. Koncepčně je ale špatně. Českou armádu nestaví k obraně nedotknutelnosti a celistvosti území ČR, ale jako podpůrné jednotky pro US Army. Tomu se ale nemůžeme divit. <…>

Otázkou však je, jak vyřešit problém obrany EU, pokud nezvýšíte své vlastní národní armády, tj. nebude NATO posíleno? Myšlenka na vytvoření evropské armády, jestli se nemýlím, není příliš populární…

Ne, nemýlíte se. Opravdu mě děsilo, jak je oblast obranyschopnosti země přehlížena. Ovšem postoj pana Trumpa je slušně řečeno pokrytecký. Má pravdu v tom, že je nutné začít koncepčně řešit obranyschopnost evropských zemí. Je nutné, aby si každá země uvědomila, že to je její obyvatelstvo, které ji má zabezpečit bezpečí pro klidný a spokojený život. Ovšem on chce, aby výdaje šly především na podporu činnosti amerických vojsk na našem území, chce zde mít komfort a dostatečné zabezpečení pro volné přesouvání obrovských mas US Army. To nejsou otázky obranyschopnosti ČR, to jsou servisní úkony pro americká dobrodružství na našem území, tedy dobrodružství, na která můžeme šeredně doplatit.

