Před odletem na Ukrajinu mně zbytečně říkali, ať nemluvím rusky. Názor

Ukrajina zná výsledky prvního kola volby nového prezidenta. Volby překvapily a zároveň nepřekvapily. Překvapily, že se do finále probojoval aktuálně vládnoucí prezident Petro Porošenko. Celou dobu měl na mále, ale zázrakem porazil svou soupeřku Julii Tymošenkovou. Nepřekvapením bylo, že si s náskokem výhru v prvním kole připsal showman Volodymyr Zelenskyj.

Ale to už každý ví. Dalo se to čekat, protože o tom hovořily některé sociologické průzkumy. O nespokojenosti Ukrajinců se současnou kyjevskou vládou píše dokonce český tisk. Málo se však píše o tom, jak průběh viděli zahraniční profesionální pozorovatelé. Jejich pohled má nezkresleně ukázat celému světu, jak vypadá situace na Ukrajině.

Sputnik hovořil s poslankyní za SPD Karlou Maříkovou, která byla na Ukrajině jako pozorovatelka od Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Paní poslankyně nám řekla, že mezinárodní pozorovatelé měli nejdříve brífink v Kyjevě. Poté se přesunula na jihozápad země - do přístavního města s bohatou historií - do Oděsy.

Známá politička nám zodpovědně řekla, že nebude komentovat přímo průběh voleb, protože to zakazují pravidla pozorovatelských misí OBSE. Paní Maříková popsala atmosféru, která volby doprovázela. Dokonce ji porovnala s atmosférou v Česku.

„Převládala přátelská atmosféra. Docela mě překvapilo, že v Oděse v rámci kampaně bylo minimum billboardů a snad žádný vylepený plakát a nezaznamenala jsem žádné předvolební letáky, jak je ve zvyku při volbách u nás. Až na meeting, který jsme viděli v Kyjevě, který rozsahem připomínal spíše rockový koncert a naši kandidáti na prezidenta by si o takovém meetingu mohli nechat zdát, nebylo v centru Kyjeva ani v Oděse a okolí téměř znát, že by vůbec volby probíhaly,“ říká zkušená pozorovatelka.

Česká politička nedávno byla přítomna na volbách v Moldavsku. Zeptali jsme se proto, zda-li se lišil průběh voleb v této zemi a na Ukrajině?

„Systém voleb je v mnoha státech velmi podobný. Tím, že probíhaly pouze prezidentské volby, tak o to vše probíhalo snadněji. Zde měli voliči jeden volební lístek, na kterém byli všichni kandidáti, a volič jednoho svého vyvoleného kandidáta zakřížkoval. Lístky se nedávají do obálek, ale rovnou jsou vhazovány do zapečetěné urny," popisuje známá poslankyně.

Jak je na tom Ukrajina, když si odmyslíme volby? Mainstreamový tisk má svůj pohled. My jsme ale chtěli slyšet objektivní názor zkušeného experta.

„My jsme navštívili Kyjev a Oděsu. V obou městech převládala přátelská atmosféra. Před odletem jsem slýchávala, ať na Ukrajině nemluvíme rusky, že to místní lidé nemají rádi. S žádným problémem jsem se nesetkala, ba naopak. V Oděse jsme vyjeli i mimo město na vesnice a opět lidé byli velmi přátelští. Domluvit se není problém jak rusky, tak s mladší generací anglicky.

Co se týká života na Ukrajině, je to podobné jako v jiných východních státech: nedostatek dobře placené práce, lidé odcházejí pracovat do zahraničí. Nedostatek financí je vidět všude na kvalitě silnic nebo chátrajícím venkovu, odkud odcházejí mladí do velkých měst, kde mají lepší perspektivu.

Uvidíme, jak dopadne druhé kolo prezidentských voleb, zda si lidé budou přát změnu nebo ne,“ říká Karla Maříková.