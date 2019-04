Skladování zastaralých atomových ponorek stálo britské daňové poplatníky 500 milionů liber

Sputnik si o tom promluvil s Arthurem Westem, předsedou skotské kampaně pro jaderné odzbrojení.

Kontrolní orgán Whitehallu zjistil, že kvůli „žalostným“ neúspěchům vládního programu vyřazování z provozu jaderných objektů stálo skladování zastaralých atomových ponorek britské daňové poplatníky 500 milionů liber. Jaký význam mají tyto závěry?

Arthur West: Ta čísla jsou mimořádně velká, ale bohužel s ohledem na pověst Ministerstva obrany nás to neudivuje. Ovšemže z hlediska zdraví a bezpečnosti to vyvolává velké znepokojení, ale velmi znepokojuje také pravděpodobnost toho, že se východní pobřeží vymkne v budoucnu kontrole. Takže nutnost podniknout nějaká opatření je zřejmá, podniknout je musíme rychle.

Jak to ovlivní vynakládaná úsilí pro jaderné odzbrojení, a to jak ve společenském, tak i v politickém vědomí?

© Sputnik / Dmitry Korobeinikov Bulharský exministr zahraničí: Balkán potřebuje jaderné zbraně

Ano, myslím si, že jedním z hlavních důvodů k tomu, abychom se zbavili jaderných zbraní, není jen cena jeho skladování, ale i cena jejich zužitkování a také cena zužitkování ponorek a zbývajícího jaderného odpadu. Takže se mi zdá, že to upoutá pozornost veřejnosti na průvodní náklady, myslím si, že si většina lidí může položit otázku, jestli skutečně potřebujeme obnovení sortimentu jaderných zbraní, který hodlá vláda podle všeho modernizovat.

Z hlediska Skotů se tyto argumenty překvapivě liší od důvodů Anglie. Můžeme očekávat posun veřejného mínění v celé Británii, a nejen na západním pobřeží Skotska?

Ano, myslím si, že se tak stane. Je zřejmé, že to je pro nás vážný problém, protože 25 mil po silnici od našeho největšího města se nacházejí jaderné zbraně, zbraně hromadného ničení. Tato podivuhodná a smutná skutečnost však zřejmě pomáhá mobilizovat většinu lidí, a máme na to důkazy. Většina veřejného mínění ve Skotsku je proti jaderným zbraním. Myslím si, že podobné zprávy o ceně a těžkostech zužitkování jaderného odpadu získají na naší stranu ještě více lidí v celé Velké Británii. To nás nesporně pobízí k tomu, abychom zdvojnásobili naše úsilí ve snaze zastavit obnovování existujících jaderných zbraní a úplně se jich zbavit.