Odborník zhodnotil šance Haftara na uchvácení moci v Libyi

Docent Ruské státní humanitární univerzity a odborník na Blízký východ Sergej Seregičev je přesvědčen, že velitel Libyjské národní armády Chalífa Haftar kvůli nedostatku sil nebude moci vzít pod svou plnou kontrolu Tripolis.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Velitel Libyjské národní armády nařídil útok na Tripolis - média

Včera večer dal polní maršál Haftar rozkaz zahájit ofenzívu na Tripolis, kde zasedá takzvaná Vláda národní jednoty v čele s Fayezem al-Sarrajem. Poté bylo oznámeno, že ministři Sarrajovy vlády opustili libyjskou metropoli a zamířili do Tuniska.

Avšak mluvit o tom, že reálná kontrola nad Libyí přechází do rukou Haftara, by bylo určitě předčasné, soudí Seregičev.

„Hlavní bojovou sílou Haftara jsou finance. Prostě podplácí za peníze z Emirátů všechny síly, které byly loajální Fayezi al-Sarrajovi. A když peníze skončí, začnou problémy. Brát město útokem mu nikdo nedovolí, v Tripolisu je spousta zahraničních žoldáků. Paříž ho drží na krátkém vodítku. Osobní stráž mu zabezpečují Francouzi,“ řekl Seregičev.

Podle jeho hodnocení nemá Haftar příliš mnoho živé síly, má nedostatek vojenské síly, a proto s postupem k Tripolisu musí odkrývat křídla. „Sotva zahájí rozsáhlý útok na město s milionovým obyvatelstvem. Sarraj to právě potřebuje, pomůže mu to sjednotit izolované skupiny v Tripolisu. Haftar nedobyl ani jeden objekt bez cizí podpory. Dokulhal do Tripolisu takřka o berlích,“ vysvětlil odborník.

Dokonce když dokáže Haftar provést útok, nebude moci pak město udržet pod svou kontrolou. „Celá ta jeho kontrola je v platební listině. Sarraj může přenést metropoli do jiného města. To je přece politické představení,“ je přesvědčen Seregičev.