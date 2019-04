Studenty v Plzni vychovávají zpravodajce, učí je, proč Rusové fandí spíš Švédům než Čechům

PhDr. Paďourek léta pracoval ve zpravodajských službách. Je členem pedagogického kolektivu na katedře bezpečnostních studií (CEVRO Institut). Působil i v zahraničí.

„Vždy jsem pracoval na předem deklarovaných pozicích, nejsem špión…“ (PhDr. Jan Paďourek, 4. 4. 2019, Plzeň)

Své exposé započal přednášející tím, že poskytl pár statistických údajů o RF: Rusko je největší zemí světa, devátou v pořadí dle lidnatosti. Rusko má řadu sousedů, rozděleno je do devíti časových pásem a 83 samosprávných celků. Přítomný reportér Sputniku si pomyslel: ‚jestlipak z toho také vyplývá, že velká země RF má logicky své geopolitické zájmy, které si prosazuje? Dělá to tak přece jakýkoli stát, a to v rámci možností, které má… Je snad Rusko hrozbou právě tím, že se chová analogicky?‘

Rusko hrozba? (otazník) vs. Rusko hrozba! (vykřičník) Aneb všichni na jednoho!

Doktor Paďourek je především výborný řečník. Sebevědomě předestřel, že Rusko přece není jako jiné státy, že je to pro nás bezpečností hrozba! Rusko je prý „samo“, tzn. osamocené, zatímco my jsme přinejmenším ve V4, hlavně jsme ale v NATO! ( Základny Aliance jsou skutečně kolem celého ruského perimetru, pozn.) Proč vůbec do názvu své přednášky umístil pan doktor otazník? Proto, aby tam nezářil až moc okatě vykřičník? Studenti poslouchali a mlčeli – tím míníme, že by na AKADEMICKÉ půdě měla zaznít ihned záplava dotazů. Mladí lidé bývají takoví, že se obvykle přirozeně ptají, se vší vehemencí. Ale tady spíše ne. Že by mlčící město Plzeň?

„Zamini ČR je od roku 2016 pod permanentním útokem RF…“ (PhDr. Jan Paďourek, 4. 4. 2019, Plzeň)

Studentům se ozřejmilo, že se na Rusko [jako na viníka] neukázalo prstem hned., ačkoli se tak (asi?) mělo udělat: když ne po projevu Vladimira Putina v Mnichově (2007), tak určitě po "anexi" Krymu k Ruské federaci (2014). Dr. Paďourek sugeroval ideu, že Putinovo vystoupení v Mnichově nastartovalo novou studenou válku. Doplňujeme, že studenti mohli vědět, že anexe je válečný stav (rozhodně důvod k válce). Proč Ukrajina nevyhlásila válku RF? Zajímá dnes vůbec někoho, že Putin v Mnichově horoval za multipolární svět, resp. aby odpovědnost za planetu Zemi spočívala na nás všech?

Dr. Paďourek vyzval, ať si každý poslechne, co Putin v Mnichově řekl. Jsme jednoznačně pro. Pojďme to udělat (YouTube, české titulky)

Zatímco Bezpečnostní strategie ČR z roku 2015 sice už hovoří o hybridní válce, dezinformacích, propagandě, kybernetických útocích, budování exkluzivní sféry vlivu [cizích subjektů], tento materiál, jak upozornil dr. Paďourek, neskloňuje vůbec slovo Rusko. Pan doktor ale hned dodává, že Audit národní bezpečnosti (2016) s uvedenými aspekty už celé Rusko spojuje, přičemž explicitně. Výhybka přednášky byla přehozena přesně tam, kam měla. Na slajdu si studenti mohli přečíst:

„…V souladu se současnými poznatky vyplývajícími jak z informací poskytovaných zpravodajskými službami, tak z jiných zdrojů, lze hodnotit působení ze strany Ruské federace, Čínské lidové republiky, některých nestátních aktérů jako tzv. Islámský stát [jako] hybridní hrozby…“

Plzeňským studentům byla tímto opětovně vštěpována mantra, že Rusko "anektovalo" Krym, že Rusko usiluje o zmrazení situace na Donbasu, že je – pozor – jadernou mocností atd. Oč tu jde především je, že příčiny vedoucí k těmto fenoménům nebyly opět během přednášky v adekvátních souvislostech komentovány. Bohužel.

„Dr. Paďourek – Co vám dnes říkám, jsou moje názory“ (PhDr. Jan Paďourek, 4. 4. 2019, Plzeň)

Má si snad český student dát rovnítko mezi Rusko a terorismus? Je podle zpravodajců Rusko teroristickým státem? Proč se například žádný student nezeptal, je-li to tak, proč státy nevypovídají své ambasády v Ruské federaci? Proč EU kupuje ruský plyn („u teroristů“)? Zde se konečně ukrývá určitá „slabina“ projevu doktora Paďourka. Ona se totiž energetická závislost na Rusku nedá „okecat“, i kdyby se nakrásně chtělo. Pan doktor místo, aby když tak vyzval k energetické samostatnosti ČR, byť by to znamenalo zpívat si po večerech trampské písně při svíčkách, odvedl pozornost jiným směrem: „Vladimir Putina nás plynem vydírá,“ říká dr. Paďourek, „už to jednou předvedl (2009). Tehdy tvrdil, že pozastavuje dodávku plynu, protože jej (ten plyn) Ukrajina kradla…“ A zase, proč se žádný student nezeptal, zda tehdejší Ukrajina plyn skutečně kradla, zda Rusko mělo právo chtít za dodávku svého zboží peníze?

Dr. Paďourek – ačkoli přednášel o „svých názorech“ –, také citoval Obrannou strategii ČR (2017), která sumuje, že Ruská federace narušuje územní celistvost cizích států a nezdráhá se použít síly. Nemusíme říkat, že ani zde se studentský hlas nedotázal, jak je možné toto tvrdit jednostranně, zejména při dvacetiletém výročí agrese NATO proti Bělehradu, jehož se ČR účastnila (přinejmenším svým mlčenlivým severoatlantickým členským souhlasem)? Tehdy zahynulo 2 500 lidí a došlo i na rozbití suverénního státu. Kdybychom měli parafrázovat zpěváka Dobeše, tohle zkrátka nejde na rozum (na ten akademický už vůbec ne).

Upravují zpravodajci realitu? Neměli bychom použít vykřičník?

Slíbili jsme, že nebudeme chytat pana doktora za slovo. Proto k zamyšlení čtenářů dáváme následující fakt – dr. Paďourek promítl slide, na kterém zářila jasná čísla: RF vyčlenila v roce 2018 na zbrojení 63 mld. dolarů, zatímco USA vyčlenily (2018) na totéž 643 mld. dolarů. Chtělo by se říci, co k tomu ještě dodat, kdo tu tluče na vojenský buben, „svolává hochy“ a ozbrojuje se?

Sputnik dohledal, že CNN (2018) textem analytika Z. Byrona Wolfa cituje Donalda Trumpa, který šéfovi NATO Jensi Stoltenbergovi měl říci u snídaně, že: [...] the United States, in actual numbers, is paying 4.2 % of […] GDP [on defense] ..." (USA vynakládají 4,2 % HDP na vojenskou obranu)

Pan doktor uvedl, že roku 2018 měl být poměr výdajů na zbrojení (armádu) následující – RF: 5,4 % HDP vs. USA 3,29 % HDP, odvolal se při tom na CIA Factbook. Za Sputnik dodáváme, že podíváme-li se do ruských internetový zdrojů, čteme, že Vladimir Putin oznámil v prosinci 2017, že výdaje na zbrojení (pro rok 2018) se plánovaly v horizontu 2,8 % HDP. Řečeno jinak – zřejmě tvrzení proti tvrzení. Nebo snad mají studenti věřit tomu, že Američané vždycky mluví pravdu?

Sipri.org v květnu 2018 psal, že v Rusku finance armády značně poklesly, zatímco vzrostly ve střední a západní Evropě. Sputnik má pro čtenáře tip: podívejte se na film Orsona Wellese Občan Kane (Citizen Kane/ USA 1941). Člověk se dozví více, resp. více o způsobu myšlení médií, penězích, válkách atd.

„Putinovo Rusko“, „Putinova zahraniční politika“, „Putinův… PUTIN!“

Zbytek Paďourkova projevu se nesl ve znamení logiky „nemáme již mnoho času, musíme proto stručně…“ Domnělá ruská agrese byla demonstrována doslova úderně. Řeklo se třeba, že díky válce Gruzie a Ruska (2008), bylo to Rusko, které dosáhlo toto, že se zproblematizoval vstup Gruzie do NATO, což je jeden z příkladů oné ruské agrese… O totéž prý jde Putinovi na Ukrajině. Potřebuje zde vyvolat takovou situaci, aby se i Ukrajině zproblematizoval vstup do NATO nebo do EU.

Reportér Sputniku položil dotaz, zda by dr. Paďourek mohl okomentovat zprávu diplomatky Heidi Tagliaviniové, která v analýze pro EU došla k závěru, že jako agresor se v roce 2008 projevil právě Michail Saakašvili (tehdejší prezident Gruzie), který musel dokonce později Gruzii opustit, aby se vyhnul trestnímu stíhání u sebe ve vlasti. Ostudný odchod si pak zopakoval z postmajdanské Ukrajiny. Doktor Paďourek se nechtěl moc k této poznámce vyjádřit. Reportér Sputniku připomněl, že Gruzie napadla Jižní Osetii a Abcházii v době Olympijských her v Pekingu, na nichž byl přítomen Vladimir Putin. Chce se tím říci, že by Putin byl špatný politik, kdyby si načasoval válku záměrně na dobu, kdy podle tradice mají zbraně mlčet. Takový amatér není. Paďourek několikrát v projevu (formálně, takticky) ocenil státnické kvality ruského prezidenta.

„Když přijedete dnes do Kyjeva, ani nepoznáte, že na Ukrajině probíhá nějaký konflikt, válka… […] Rusko se exponuje ve světě, aby odvrátilo pozornost od svých vlastních vnitřních problémů“ (PhDr. Jan Paďourek, 4. 4. 2019, Plzeň)

Souhlasíme, v Kyjevě nic nepoznáte. Pokud však jde o analýzu situace na Ukrajině, ani jeden student se nezajímal, jestliže se souhlasem Západu bylo umožněno kyjevským aktivistům učinit silový státní převrat – tzn. obsazovat vládní budovy, zapalovat, rabovat, metat dlažební kostky a střílet ze zbraní –, proč by dle stejného scénáře nemohli postupovat lidé na Donbase (zrcadlově)? Nikdo se vůbec nezeptal, zda státní převrat na Ukrajině byl sám o sobě legitimní. Naopak doktor Paďourek podotkl, že Rusko porušuje budapešťské memorandum… Autor tohoto článku soudí, že se odvoláváním na memorandum vůbec neřeší příčina problému, viz níže. Že právě tohle je odvádění pozornosti. Oficiální stanovisko ruské vlády tvrdí, že po Majdanu vznikl zcela nový stát, který způsobem svého vzniku nectí dřívější dohody. Proč by tedy měly selektivně platit jen některé smlouvy, a jiné zase ne?

Aneb kam se hrabe román „Dům o tisíci patrech“ od spisovatele Jana Weisse…

Nikdo ze zúčastněných se nepozastavil zaprvé nad tím, že „separatisté“ na Donbasu brání území, kde vždy žili, kde si přejí prosazení politických principů, které sami považují za správné, zadruhé že jim jde i o zachování vlastních holých životů. Dr. Paďourek připouští, že se válčí právě zde, na Donbase, nikoli v Kyjevě. Proč nikomu nepřišlo „zvláštní“, že tzv. separatisté nepodnikají žádné útoky na metropoli Kyjev za pomoci ruského letectva a balistických střel? Bylo to naopak ukrajinské letectvo (Su-25) a balistické střely (Točka-U) použité proti lidem na Donbasu současnou kyjevskou nomenklaturou, a to z mocenských důvodů ... Takže, kde je pravda? Má smysl se ptát studentů na názor? Pravda bude asi ztracená v chodbách neuvěřitelně velkého baráku v Marylandu.

„Kdyby Češi nevstoupili do NATO, Rusové by v hokeji fandili Čechům. Takhle fandí Švédům, pokud hrají hokej Švédové a Češi…“ (PhDr. Jan Paďourek, 4. 4. 2019, Plzeň)

Hovoří-li dr. Paďourek obdivně o Národní bezpečnostní agentuře USA v Marylandu, jak dalece sám je nestranný? Asi je to zbytečná otázka. Dr. Paďourek mohl třeba citovat Ústavu USA, jež hovoří o tom, že každý národ, subjekt… má právo na sebeurčení od Boha. Tak jako Ukrajina opustila SSSR, tak jako se Němci sjednotili, sjednotili se i Rusové, stejně tak Krym opustil rámec současné Ukrajiny.

Dr. Paďourek v neposlední řadě kritizoval snahu Ruska obnovit svůj vliv ve světě a v Evropě. Vracíme se na začátek článku. Má právo Rusko prosazovat své vlastní zájmy tak, jak to činí jiní přinejmenším velcí hráči ve světové politice? Necháme čtenáře, a i studenty v Plzni, aby si sami pokusili zodpovědět tuto otázku.

Epilog

Po skončení přednášky se pokusil Sputnik přimět k interview někoho ze studentů. Souhlasila jen jedna studentka, důrazně naléhala, aby nebyla focena, ani jakkoli jmenována. Zeptali jsme se proč. Odpověděla, že to není bezpečné. Co nám studentka ve vší anonymnosti pověděla. Ve dvou větách: „Přednáška Rusko jako hrozba? Byla zajímavá jen jedním aspektem, tím, že se uskutečnila… Akademicky vzato to vidím tak, že přednáška byla jednostranná, jako kdyby měly USA monopol na pravdu. Chyběly konkrétnější argumenty. Pokud v přednášce zaznělo, že Rusko se demograficky zhroutí, poté co jej spolkne Čína, proč tedy slyšíme o hrozbě z Ruska, které prý už skoro ani neexistuje?“

