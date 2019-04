Sociolog Hampl: Prezident je rozumný člověk, aby pitomé návrhy neakceptoval

„Pan Martínek má právo navrhovat cokoliv. Prezident je ale natolik rozumný člověk, aby úplně pitomé návrhy neakceptoval. Pan Kovář zatím nevykonal nic, co by mohlo oprávnit udělení vyznamenání,“ řekl Hampl.

Na politickou angažovanosti Kováře jíž upozornil ve svém příspěvku na Facebooku mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Pravděpodobnost udělení vyznamenání prezidentem je prozatím malá. Poslanci jsou si toho nejspíše vědomi a proto se Sputnik zjistil názor Hampla na skutečnou podstatu návrhu na statní vyznamenání.

„Pochopitelně, že se jedná o osobní propagaci jednoho, ještě navíc zaměřenou na velmi úzké publikum,“ prohlásil sociolog.

Poslanec Tomáš Martínek podle portálu iRozhlas navrhuje udělit Kovářovi medaili Za zásluhy 3. stupně. Tuto medaili v různých letech obdrželi Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák, humanitní pracovnice a novinářka Petra Procházková, Šimon Pánek, zakladatel Člověka v tísni, atd. Sputnik se zeptal sociologa Hampla, zda podle něho Karel Kovář zaslouží stát ve stejné řadě s těmito světově uznávanými osobnostmi.

„Rozhodně protestuji proti tomu, že by jmenovaní představovali světově uznávané osobnosti. Jsou to lidé, kteří se podíleli na prosazení určitého politického programu, a to programu, který byl jednoznačně odmítnut českými občany ve volbách. Všichni na tom slušně vydělali, ve všech případech to významně poškodilo českou republiku. Pan Kovář k nim v tuto chvíli ještě nepatří. Možná by k nim mohl patřit za nějaké roky, ale tolik času nebude mít,“ konstatoval závěrem sociolog Petr Hampl.

Karel Kovář známý také jako Kovy je youtuberem, který založil 4 kanály, jeden z níсhž má přes 750 000 odběratelů. Proslavil se především díky zábavným a cestovatelským videím na Youtube, zejména parodii na populární písníčku Despasito. Od roku 2018 se Kovář aktivně angažuje do současného politického dění v České republice a ve světě. Zejména blogger navázal spolupráci se společností Člověk v tísni, s níž připravil pětidílnou sérii Kovyho mediální ring. Jedná se o edukační videa v rámci programu Jeden svět na školách a Kovy se v nich věnuje tématu mediální gramotnosti.

