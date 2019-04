Zařazení íránské armády na seznam teroristických organizací vyjde USA draze

Hasan Shemshadi, vojenský expert blízký Íránským revolučním gardám a íránský vojenský zpravodaj v Sýrii a Iráku, a Seyed Hadi Afgahi, íránský politolog, odborník pro země Blízkého východu a bývalý diplomat íránského velvyslanectví v Bejrútu, promluvili v rozhovoru pro Sputnik o tom, jaká bude situace na Blízkém východě po podobných akcích USA a Íránu.

Podle slov Shemshadiho zkoušejí USA íránskou reakci na podobná prohlášení. Poté, co uznaly Íránské revoluční gardy za teroristickou organizaci, mohou také USA říci, že bojovaly proti teroristické skupině, kdy proti nim uskutečňovaly vojenské operace v Iráku a Sýrii. „Zkomplikuje to postavení USA na Blízkém východě. Nebudou moci se přemísťovat po regionu a v Perském zálivu tak, jak to dělají nyní, a způsobovat ztráty vojenským silám Íránu pod záminkou zákona o „boji proti teroristické organizaci“, a zůstat přitom beztrestné. V průběhu 40 let Islámská republika ukázala, že nebude čekat a zasadí nepříteli odvetný úder, který může být dokonce těžší. Tato hloupost vyjde vládu USA a americký lid draze.“

Když odpovídal na otázku, jestli se dá označit podobné rozhodnutí USA za pokus odpoutat pozornost od svých neúspěchů v tomto regionu, Shemshadi řekl, že USA uznaly, že nehledě na všechny investice utrpěly v tomto regionu porážku:

„Írán hraje první housle na Blízkém východě, USA se s tím těžko smíří. Mají velmi mnoho problémů v regionu a také vnitřních rozporů, a možná, že toto téma je jedním ze způsobů vyřešit nahromaděné problémy.“

Afgahi si myslí, že ani jedna země nemůže označit armádu jiné země za teroristickou, protože to odporuje mezinárodním normám.

Jako ochrannou reakci může Írán také vyhlásit armádu USA za „teroristickou“, což bude určovat také způsob zacházení s touto armádou.

Afgahi zdůraznil, že íránská armáda je přítomná jak v Iráku, tak i v Sýrii, kde zasazuje „těžké a bolestivé údery“ teroristům, a podotkl: „Izrael a USA se bojí, že syrská armáda přistoupí ke hranicím Izraele a Palestiny. Íránské revoluční gardy, které se tam nacházejí na pozvání, zmařily plány USA na svržení režimů v Sýrii a Iráku a na podporu tamních teroristů.

Je zajímavé, že USA samy páchají teroristické činy, bombardování Hirošimy a Nagasaki počínaje a konče podporou IS – o tom, že ho samy vytvořily, už ani nemluvě. A USA, které rozpoutaly válku ve Vietnamu, v Afghánistánu a Iráku, teď prohlašují, že Íránské revoluční gardy jsou teroristé!,“ pokračuje Afgahi.

Odborník zdůraznil, že když začne válka, budou do ní zataženy všechny strany konfliktu, jako je „fronta odboje“, a jak země vystupující na straně Íránu, tak i země pod záštitou USA.

„Jakékoli akce USA zaměřené na podněcování krize proti Íránu, přivedou k napjaté situaci. Využijí-li USA vojenských základen v Perském zálivu k útoku na Írán, budeme na to reagovat okamžitě a zrcadlově,“ řekl v závěru Afgahi.