Věčná škoda. Drahá ropa nezachrání americké producenty břidlicové ropy

Cena ropy překonala důležitou mez 70 dolarů za barel, a to je dobré znamení pro ruský rozpočet. Růst kotací je příznivý také pro americké břidlicové odvětví. Analytici jsou však na pochybách. Zdá se, že producentům břidlicové ropy to nepomůže. Kvůli čemu se ropa zdražuje, jak dlouho to bude trvat a proč se problémy producentů břidlicové ropy nedají vyřešit na burze – to se dozvíte v příspěvku Sputniku.