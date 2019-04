Je skvělé být generálem. Názor

Michal Koudelka je zcela jistě velice zkušeným zpravodajcem, ve zpravodajských službách pracuje od roku 1992. Jeho dnešní silná pozice v BIS je zřejmá i tím, že 10 let vedl kontrašpionáž zaměřenou na Rusko a Čínu. Politika protiruských sankcí NATO a EU jeho postavení ještě posílila. Jeho činnosti si Ústřední zpravodajská služba (CIA) vysoce cenila. Důkazem toho je skutečnost, že letos v březnu zcela v tichosti a bez mediální bubliny převzal Koudelka v USA nejvyšší ocenění CIA, cenu George Teneta, za dosavadní spolupráci s CIA. Je zcela zřejmé, že tato cena se neudílí každému, kdo přiletí na jednání s CIA, to vše vyvolává dojem, zda jeho prioritním zájmem je bezpečnost ČR? Československo mělo vždy v minulosti velice úspěšné zpravodajské služby, které ale zůstávaly ve stínu či v pozadí při rozhodování „domácích" politiků. Každý stát si chrání především své zájmy, jak bezpečnostní, tak i ekonomické či obchodní. Z pohledu na období posledních let je zcela zřejmé, že BIS se pod vedením Koudelky výrazně zpolitizovala. Zde je třeba připomenout, že nežijeme v banánové republice, kde tajné služby mají vedoucí úlohu ve státě. Jako příklad zpolitizování BIS lze uvést rychlé rozhodnutí BIS ohledně jedovaté látky Novičok, tedy vypovězení zcela bez důkazů tří ruských diplomatů z ČR a následnou výraznou protiruskou ofenzivu. Připomínám i snahu BIS zasahovat do školních osnov, ovlivňovat tedy školní výuku. Je zřejmé, že BIS jde zejména o účelový výklad dějin. To vše bylo nejspíš důvodem prezidenta Miloše Zemana k opakovanému odmítnutí jmenovat ho generálem.

Vláda návrh zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Souhlasíte s tímto hodnocením činnosti Michala Koudelky?

Koudelkovo postavení v BIS bylo umocněno zejména jeho mnoholetou činností v oblasti kontrašpionáže vedenou proti Rusku a Číně. Současná politika protiruských sankcí jeho postavení v BIS jen nahrává. Tato jeho činnost je velice citlivá zejména vůči zemím (RF a Čína), se kterými nás tradičně spojují důležité ekonomické vztahy. Jistě by nemělo dojít k politice závislosti či podlézání vůči těmto ekonomickým a vojenským mocnostem, tak jak to bylo v dávné minulosti. Ale cesta podřízenosti zájmům jiných mocností není tou správnou cestou. Poslední kauzy BIS vyvolávají spíše dojem, že se stáváme jen východní expoziturou jiných zpravodajských služeb.

Proč je tak důležité pro ředitele BIS, aby se stal generálem?

Generálské nárameníky jistě nezvýší prestiž ředitele BIS Michala Koudelky. Možná se cítí nedoceněný, zejména když kolem něj na jednáních v zahraničí jsou jen generálové. Už máme informace, že na dnešním zasedání vláda potřetí navrhla ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku na jmenování do generálské hodnosti.Vyplývá to z průběžných výsledků jednání vlády. Třeba to nakonec vyjde a tu generálskou zahrádku dostane, a pokud ne, určitě se nic nestane. ČR to klidně přežije.

