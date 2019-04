Poskytnout Assangemu politický azyl v Česku! Názor

Mohl by Julian Assange, zakladatel WikiLeaks ve vězení, najít politický azyl v České republice? „Mohl a měl by ho u nás dostat,“ jsou o tom pevně přesvědčeni v Asociaci nezávislých médií, která zaslala otevřený dopis premiéru Andreji Babišovi.

V dopise podepsaném předsedou organizace Stanislavem Novotným se uvádí:

„Naše země uměla lidem, ohroženým bezdůvodnou perzekucí, pomoci už mnohokrát v minulosti. Nefalšované sympatie okolního světa si nepochybně získá, dokáže-li to i tentokrát.“

Je známo, že v současné době se Julian Assange nachází ve vězení pro zvláště nebezpečné zločince, které se říká „britské Guantanamo“. Hrozí mu vyhoštění z USA, Švédsko ho stíhá za dávný případ znásilnění. Proč se Assangeho tak zastávají čeští nezávislí novináři?

„Na základě několika podnětů jsme se s přáteli z alternativních médií rozhodli, že se v rychlosti podíváme na některé extrémní projevy strachu globalistů, kteří tak úporně usilovali o vydání zakladatele WikiLeaks Juliana Assange. Samé vraždy, samé vraždy. Vraždy provokující už jen samotnou časovou souvislostí. A to je pravděpodobně jenom část viditelného,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný.

Novotný: Nyní není na pořadu dne zkoumání osobnosti Assange. Podstatné je, že díky němu jsme se dozvěděli mnohem více o podstatě současné dominantní moci, o reálné konspiraci proti lidskosti, o antihumánní plutokracii, o nepřátelství vůči nám lidem. Chceme tak upozornit na to, že svobodu slova je třeba podpořit alespoň gestem, například českou nabídkou na azyl pro Assange, či verbálním projevem. Lidé, kteří jsou konfrontováni se zvůlí moci, si zaslouží třeba jen morální podporu. Nepřítel většinové společnosti, nepřítel původní euroamerické kultury křičí „memento mori“, zastrašuje, vyhrožuje, podporuje korupčníky, zbabělce a jidáše. Nenechme si vnutit strach. Příště můžeme být na řadě my sami. Pak následuje seznam podivných úmrtí, která následovala po Assangeově zveřejnění dokumentů.

Zastupujete Asociaci nezávislých médií, ale bráníte Assangeho, který není nezávislým novinářem. Jak jste řekl, bojuje se Spojenými státy, v nichž vidí univerzální zlo. Nevidíte v tom rozpor?

Ne. My bráníme svobodu slova. Svobodu projevu. Jak by řekl Slavoj Žižek – už je to jenom na nás, neboť státy se příliš té svobodě slova nevěnují.

Rusko se také rozhodlo Assangeho bránit. Proč si myslíte?

Já si myslím, že je to logické, protože celá řada těch podivných úmrtí souvisí s Ruskem. Celá řada materiálů, které vyšly, které zveřejnil Assange, z nich se mnoho týkalo například ukrajinského majdanu. Je proto logické, že brání ten prostor, v němž se tyto materiály zveřejnily a kde je nutné se v těch věcech vyznat. Rozebrat je a říci, kdo nese jakou vinu v době, kdy se tady neustále provokují různé nevyhlášené války, které následně dopadají tíživě na naši civilizaci, na Evropu, na nás na všechny. Je třeba žádat vysvětlení toho, co všechny ty akce vlastně znamenaly.

Dostal jste na váš otevřený dopis nějakou odpověď?

Nedostal jsem žádnou odpověď. Nevím, nepředpokládám, že přijde. Pokud přijde, budu rád. Budu rád, že se alespoň k těm věcem čestně postaví, když premiér alespoň napíše, proč nic podnikat nebude.