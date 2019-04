Washingtonská elita tajně zvažuje intervenci. Pokus o státní převrat ve Venezuele?

Na tajném zasedání u kulatého stolu v Centru strategických a mezinárodních cvičení (CSIS) ve Washingtonu 10. dubna byla projednána vojenská intervence do Venezuely, píše The Gray Zone. Na schůzce bylo přítomno 40 bývalých zaměstnanců Ministerstva zahraničí USA, zástupci rozvědky a Pentagonu, vysocí zaměstnanci velvyslanectví Kolumbie a Brazílie a také důvěrné osoby Juana Guaida. Ve zprávě se praví, že se tato schůzka konala zřejmě kvůli tomu, že všechny ostatní způsoby změny vlády ve Venezuele ztroskotaly. Sputnik si o tom promluvil s aktivistou Franciskem Dominguem z Venezuela Solidarity Campaign.