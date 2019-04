„Taktická řízená denukleriazace.“ Proč Severní Korea předvádí nové zbraně?

Dnešní zprávy o přítomnosti severokorejského vůdce na zkouškách taktické řízené zbraně nového typu (new-type tactical guided weapon) vypadá jako nezastřená demonstrace Pchjongjangem jeho nespokojenosti v souvislosti s absencí pokroku na jednáních s USA. Kim Čong-un, který pořád navštěvuje vojenské objekty, tím Washingtonu vysílá signál, že se nehodlá vzdát svého jaderného štítu. Tak to ale vypadá jenom na první pohled.

„Pro začátek musíme pochopit, o jakou zbraň jde. Vždyť o zkouškách Akademií vojenských věd KLDR (Academy of Defense Science) pokrokové taktické zbraně informovali již v listopadu loňského roku, a tenkrát se s novým elaborátem také osobně seznámil Kim Čong-un. Nemluvilo se ale tehdy o řízené zbrani, proto je těžké říct, jestli jde o vývoj stejné zbraně. Nicméně je nová taktická řízená zbraň vylíčena jako, že má mocnou bojovou hlavici a zvláštní způsob řízení letu, jež byly otestovány během zkoušek v podobě různých způsobů střelby na různé cíle, proto jde sotva jen o raketové systémy ráže 300 mm. Jde nejspíše o nové rakety s plochou dráhou letu,“ domnívá se profesor Ústavu problémů Dálného východu při Univerzitě Kyungnam Kim Dong-yup.

© AP Photo / Andrew Harnik Bolton hovořil o připravenosti USA zapojit Čínu do jednání s KLDR

„Tento popis dovoluje učinit předpoklad, že vyvinutá taktická řízená zbraň má možnost palby na pozemní, vodní a vzdušné cíle, může být odpálena ze země, vody a vzduchu. Proto je velmi pravděpodobné, že nejde o prostou raketu s plochou dráhou letu typu země-země, vzduch-vzduch nebo loď-země apod. Věta o zvláštním způsobu řízení letu a výkonné bojové hlavici svědčí o různých trajektoriích letu různých typů raket v závislosti na místu dislokace odpalovací rampy a cíle, a rovněž o příslušných rozdílech v hmotnosti přední části,“ míní vojenský expert, který dříve sloužil v jihokorejské armádě.

Rakety s plochou dráhou letu mají malý dolet a omezenou hmotnost bojové hlavice, avšak velkou přesnost díky řízenému zaměření. Nejznámějším analogem je americká raketa Tomahawk, jež má modifikace pro základny ve vzduchu, na zemi, na vodě a pod vodou. Analogické rakety Hyunmoo-3 vlastní také Jižní Korea.

„Důležité také je, že je-li taktická řízená zbraň nového typu, o které dnes informovala Severní Korea, raketou s plochou dráhou letu, netýká se to sankcí. Nynější sankce OSN platí pro balistické rakety. Jižní Korea také neměla právo vlastnit podle dohody s USA balistické rakety o doletu přes 180 km, proto v devadesátých letech s pomocí ruských odborníků naprosto tajně zahájila vývoj raket s plochou dráhou letu. Proto jsme nakonec dostali Hyunmoo-3,“ řekl profesor.

Na otázku, proč dnes Pchjongjang informoval svět o těchto zkouškách, odpoví podle jeho mínění většina komentátorů, že jde o pokus ukázat odolnost vůči sankcím, připravenost jít vlastní cestou a také vykonat nátlak na USA. Je to ale pouhá část celého obrazu.

„Tento důvod samozřejmě také existuje, ale podle mého názoru jde ještě o závažný vnitřní signál pro vlastní občany a armádu. Stejně jako včerejší návštěva vojenské jednotky letectva a protivzdušné obrany je to demonstrace jistoty v obranyschopnosti. Může to naopak svědčit o odhodlání k denuklearizaci a přání získat pro minimální sebeobranu zadržovací síly díky posílení některých druhů konvenčních zbraní v situaci, kdy již nebudou jaderné. Je to taková specifická severokorejská vojenská reforma a inovace v obraně. Nejsem si jistý, čeho je tu víc, mých přání nebo analýzy, avšak Severní Korea podle mě jedná velmi přesně,“ řekl na závěr expert.