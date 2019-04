Ruský „hacker“: Západ obviňuje čínský Huawei z toho, co Američané dělají od konce 80. let

Nevidím důvod, proč by se Číňané měli snažit pomocí Huawei ovládat Evropu, natož Česko. Zato Američané to dělají pomocí IT technologií od konce 80. let, ovládají tak evropské elity, prohlásil pro Sputnik na Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru přední ruský podnikatel v IT, expert na digitální technologie a umělou inteligenci Igor Ašmanov.

Igor Ašmanov je druhý manžel slavné ruské IT expertky Natalie Kasperské, která spolu s Jevgeniem Kasperkým stála u zrodu známé společnosti Kaspersky Lab. Podniká v oblasti IT, specializuje se na vývoj softwarového zabezpečení a umělou inteligenci. Se Sputnikem na Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru hovořil o hysterii okolo značek Huawei a ZTE, která cloumá politickou scénou České republiky.

V Česku nyní plnou parou probíhá hysterie okolo čínských značek Huawei a ZTE. Mnozí naši politici a státní funkcionáři říkají, že pokud budou státní úředníci, včetně klíčových vládních úřadů, používat elektroniku těchto značek, tak Čína, jež je v Česku označována za nepřítele, bude moci všechno sledovat a odposlouchávat. Je v tom nějaký kus reality, nebo se jedná o čistou politickou hru pro hlupáky?

Ašmanov: Ten, komu patří platforma, ať už je to iPhone, nebo přístroj na Androidu, vidí vše, co se děje. Vidí SMSky, může poslouchat řeč, pokud bude chtít. V tomto smyslu čínský chytrý telefon může vidět vše, co se v Česku děje. Nechápu ale, k čemu potřebují Číňané poslouchat to, co se děje v Česku.

Hlas zdravého rozumu…

© AFP 2019 / Jean-Pierre Muller Od „cihly“ k iPhonu: úchvatné dějiny mobilních telefonů 17

Jde o to, že do té doby tyto lidi, kteří nyní používají čínská zařízení, samozřejmě odposlouchával iPhone a všechno zaznamenával.

V tomto byznysu je sledování jedna skutečně zajímavá jiná věc - konverze. Konverzí se má na mysli následující. Představte si, že někdo sleduje veškerou mládež naší země (Ruska). Jedná se o 40 milionů studentů. Předpokládejme, že pouze jedno procento ze sta studentů dělá něco špatného, například s drogami, provedli ozbrojenou loupež, či něco jiného. Jeden ze sta těchto lidí se „škraloupem“ se následně stane například poslancem, stane se vlivným člověkem. Jednoho ze sta tedy násobíme na jednoho ze sta (100x100). To znamená jeden z deseti tisíc. To se zdá být velmi málo. Jeden z deseti tisíc lidí, na kterého existují zaznamenané kompromitující materiály. Pokud vydělíme čtyřicet milionů lidí ruské mládeže deseti tisíci, dostaneme čtyři tisíce lidí, na které je možné mít vliv, protože na ně existuje kompromitující materiál. Tito lidé se mění na vaše aktiva – vaše body vlivu. Čtyři tisíce lidí na dobrých pozicích – čtyři tisíce agentů vlivu.

Předpokládejme, že opět pouze jednoho z deseti se podaří naverbovat, nebo podlehne vydírání. Dostanete tedy čtyři sta lidí na velmi vysokých pozicích pod vaší kontrolou. A přesně tohle je zajímavé pro ty, kdo provádějí sledování. Takhle vypadá opravdový vliv! Je nezajímá možnost něco ukrást. Je zajímá vliv. Pro ně je důležité procento konverze (pozn. počet lidí, z nichž se podaří vytvořit agenty svého vlivu).

A je toto pro Číňany zajímavé?

© AFP 2019 / Mattieu Alexandre Šok pro Zuckerberga. Belgie našla nový způsob, jak se zbavit migrantů

Pravděpodobně ano. Zajímavější je ale něco jiného. Nevím, zdali se to smí v Česku říkat. Můj osobní názor je takový, že Američané to dělají již od konce 80. let pomocí systému Echelon a všechny evropské činitele mají dávno „zmáknuté“. Všechny. Jen se na ně podívejte, jak jsou všichni servilní. Oni jen plní příkazy. Kdo tahá do Evropy migranty proti vůli evropských národů? – Evropští činitelé.

Četl jste knihu slavného německého novináře Uda Ulfkotteho Gekaufte Journalisten (Koupení žurnalisté)? On to tam také ukazuje. Detailně zmapoval asi čtyři sta žurnalistů a dokazuje, že oni jsou všichni „koupení“. Pokud máte k dispozici takové body vlivu, tak už můžete bez problémů ovlivňovat přijímání těch či oněch rozhodnutí, jež mají působnost na celou zemi.

A k čemu potřebují Číňané takový vliv, ke všemu ještě v Česku? Číňané nemají sklony k expanzi podobného druhu. Mají sklony k ekonomické expanzi.

A je pravda, že Číňané kradou data?

Ano, to je pravda. Číňané skutečně kradou data velmi mnoho. Číňané nejsou zatím tak nebezpeční. Kromě toho je dobré, když si můžete vybrat, kdo vás odposlouchává…

U hackerů skutečně existují jisté národní specializace. Například všechny botnety na světě se programují v Petrohradě, podle toho, co jsem slyšel. Ruská kybernetická zločinnost je skutečně nezanedbatelná. Prakticky veškerý spam, včetně virů, se zase vytváří v USA. A data kradou hlavně Číňané, aby s nimi následně mohli obchodovat. Nakolik já tomu rozumím, nepoužívají je k získání politického vlivu. To se nedělá na státní úrovni. Existuje mnoho čínských hackerů, kteří pomocí aplikací na telefonu kradou hodně dat.

Je ale třeba říci, že prakticky všechny aplikace na telefonech někam posílají data. Například aplikace svítilna, která umí jen zapínat světýlko v telefonu. Nehledě na to ale od vás žádá, abyste jí povolili přístup ke svému adresáři. Nebo aplikace krokoměr. Ten počítá vaše kroky a rychlost chůze. Ukázalo se ale, že jeho tvůrci kradli s jeho pomocí data a přeprodávali je dále – a to se jednalo o skandinávskou záležitost. Něco podobného dělají všichni.

Takže se jedná o jistou formu veřejného tajemství, vedle které běží politický cirkus pro hlupáky, aby uvěřili, že jedni jsou lepší než druzí?

Je potřeba rozdělovat to, že někdo to dělá kvůli komerci, pak ale existují organizace, které to dělají kvůli získání politického vlivu. Američané to jednoznačně dělají pro získání politického vlivu. Zdali to dělají Číňané? O tom pochybuji. My v Rusku čínský vliv nevidíme nehledě na to, že k nám začali pronikat z ekonomického hlediska.

Pochybuji ale o tom, že by se Číňané takovým způsobem pokoušeli ovlivňovat Evropu.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce