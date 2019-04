Syrský šejk: Čechoslováci, pomozte nám s rekonstrukcí země. Je to i vaše kulturní pravlast

Jaltského mezinárodního ekonomického fóra se i v tomto roce účastní početná syrská delegace složená jak z vládních činitelů, tak ze soukromých osob. S delegací vedenou ministrem ekonomiky Sýrie Sámerem Al-Chalilem přijel na fórum i šejk Fares Al-Salmo Al-Tayy, zakladatel a úřadující prezident Mezinárodní organizace pro mír.

Jedním z jeho cílů na fóru je nalézt společnosti z technologicky vyspělých zemí, které by se mohly účastnit rekonstrukce jeho vlasti zničené válkou.

„Hledáme společnosti pro rekonstrukci Iráku a Sýrie. Potřebujeme všechno – technologie, infrastrukturu, medicínu, energetiku a také modernizaci zemědělství. My máme zdroje. Pro firmy, které se toho budou účastnit, by to mohl být velmi dobrý příjem,“ prohlásil syrský šejk.

Podle jeho názoru by případná účast českých a slovenských společností při obnově Sýrie mohla posloužit jako základ pro budování nové úrovně vzájemných vztahů mezi národy našich zemí.

„Vidím příležitost pro české a slovenské společnosti, i oba státy jako takové. Vy máte technologie a jste schopní vyrábět s jedinečnou kvalitou. To může posloužit jako dobrý základ pro budování nového partnerství a bratrství mezi našimi národy,“ myslí si Syřan.

České či slovenské firmy by neměly s rozhodováním o účasti na rekonstrukci Sýrie příliš dlouho otálet, neboť nejlepší zakázky se budou přidělovat jako první, říká. V této blízkovýchodní zemi se, podle jeho slov, již není čeho obávat, neboť většina území již byla od teroristů osvobozena a nyní tam panuje mír.

„Rádi bychom, aby nás podpořili i vaše vlády. V Sýrii je nyní již bezpečno, panuje tam svoboda, více než 95 % území země bylo osvobozeno od teroristů. A kdo první přijde, tak bude moci získat ty nejlepší příležitosti. Když budete čekat do té doby, kdy se v Sýrii již začne všechno obnovovat, tak už budou pozice obsazené. V takovém případě přijdete příliš pozdě,“ dodal Al-Tayy.

Nehledě na to, že je Česká republika na aktuální mapě světové politiky součástí Západu, jenž má na svědomí podporu syrských teroristů a bombardování nevinných syrských civilistů v rámci koalice vedené USA, jak často říkají čelní představitelé legitimní syrské vlády, šejk považuje kroky české vlády, které učinila v době syrské války, za správné.

„Rád bych poděkoval české vládě. Politicky jste ohledně situace v Sýrii nedělali nic špatně, také jste nic neudělali špatně z pohledu diplomacie a prostého lidského hlediska. Proto vidím dobrou šanci pro české a slovenské společnosti, aby v Sýrii a Iráku obsadily dobrou pozici,“ prohlásil a dodal: „Je důležité si pamatovat, že Sýrie je kolébkou také vaší civilizace a vašeho státu. Ježíš, Mohamed, Mojžíš… Z tohoto pohledu jsme všichni jedna rodina.“

Al-Tayy se během rozhovoru se Sputnikem vyjádřil také k probíhající evropské migrační krizi, která vrcholila v roce 2015 příchodem stovek tisíc lidí na evropský kontinent. Podle jeho názoru se většina Syřanů, kteří přišli do Evropy, chce vrátit do vlasti.

„Mám obrovské konexe k tisícům Syřanů v Evropě. Většina z nich si přeje vrátit se zpět do vlasti. Většina se skutečně chce vrátit,“ řekl.

Ve válce, která v Sýrii vyhnala z domovů stovky tisíc až miliony lidí, bojovali, podle jeho názoru, hlavně ozbrojenci dovezení do Sýrie zvenčí. Syřanů se v řadách Islámského státu* a jiných teroristických organizací neobjevovalo mnoho, myslí si prezident Mezinárodní organizace pro mír.

„Většina ozbrojenců Islámského státu* přišla do Sýrie z cizích zemí. Syřanů tam bylo jen málo,“ sdělil Sputniku Al-Tayy a následně ohodnotil také působení legitimního prezidenta Sýrie Bašára Asada: „Prezident Bašár Asad chce modernizovat Sýrii. Je to velmi inteligentní člověk. Proto ho chtějí Američané a Evropané zastavit, aby nemohl udělat ze Sýrie vzor demokratické a svobodné země. (…) V Sýrii měla před začátkem války proti teroristům každá rodina svůj vlastní dům a tři automobily. Rodiny nebydlely v pronajatých bytech či domech.“

Vřelý rozhovor s českým korespondentem Sputniku, kterého šejk během rozpravy opakovaně označil za svého „bratra“, uzavřel slovy o nutnosti budování nového přátelství mezi našimi národy, abychom mohli ve světě věnovat pozornost „skutečně důležitým“ záležitostem, jako je vymýcení chudoby či boj se zákeřnými nemocemi.

Rovněž poukázal na hloupou politiku Evropanů vůči Syřanům a Sýrii, a to i přesto, že Syřané mají Evropany rádi. Továrny by podle jeho názoru měly vyrábět místo zbraní určených pro vzájemné zabíjení předměty určené ke zvyšování životní úrovně lidí na Zemi.

„Musíme spolu vybudovat základy nového přátelství, abychom mohli bojovat proti opravdovým hrozbám, jako je hlad či nevyléčitelné nemoci. Máme vás Evropany rádi, považujeme vás za své bratry. Nechápeme hloupou politiku („bullshit politics“) Západu vůči nám. Proč vaše strojírenské společnosti vyrábějí zbraně, kterými se následně zabíjíme, namísto toho, aby vyráběly něco užitečného, co bude zajišťovat vyšší kvalitu života pro naše národy v budoucnosti?“ uzavřel šejk Fares Al-Salmo Al-Tayy rozhovor vážně míněnou otázkou směřovanou Západu.

*IS – teroristická organizace zakázaná v RF

