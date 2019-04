Bojovat proti fake news nemá smysl. Nejdůležitější je vytvořit u dětí informační „kompas“

Během jedné ze sekcí věnované digitální bezpečnosti vystupovala i poradkyně prezidenta Vladimira Putina pro práva dětí Anna Kuzněcova. Její vystoupení bylo vysoce oceněno publikem díky tomu, že na ekonomické fórum přinesla nové téma, jemuž je třeba se intenzivně věnovat. Je jím výchova dětí. Se Sputnikem hovořila na téma největších hrozeb pro děti v moderním Rusku, potažmo i na celém světě, kde mají děti přístup do internetového prostoru s velkým množstvím informací.

Za největší výzvu současnosti, co se týče výchovy dětí, poradkyně prezidenta Putina považuje vytvoření vnitřního „kompasu“, jenž bude spolehlivým navigátorem po informačním prostoru.

Co považuje v moderním Rusku za největší hrozbu pro vaše děti?

© Sputnik / Maksim Blinov Campbell: Assange, paradoxy a zrcadlo české zahraniční politiky Skutečnost, že děti se dostávají do obrovského množství informací, které jsou velmi různé. V tomto smyslu považuji za nejdůležitější vytváření kultury výběru informací.

Jako dospělí víme, že když nám někdo říká, že máme něco dělat, tak máme na výběr – můžeme to udělat, nemusíme dělat nic, nebo můžeme udělat něco jiného. Děti to ale přijímají nekriticky jako absolutní pravdu.

Máte na mysli lži a manipulace, které jsou denně k vidění například v internetovém prostoru?

Kuzněcova: Ano. Říká se, že 90 % informací vzniklo během posledních tří let. Dospělí za pomoci těchto informací manipulují, snaží se díky tomu dosáhnout svých politických cílů. A děti žijí v tomto světě a učí se světu nedůvěřovat.

Pro to, abychom to mohli napravit, se musíme naučit být čestnými, říkat pravdu. To není snadné. Ale zcela jistě to povede k našemu vítězství. Naše děti musejí žít ve světě, kterému je možné důvěřovat spolu s lidmi, jimž je možné věřit.

Snažit se děti omezovat a tím je ochraňovat, to dlouhodobě nebude fungovat. Jedinou cestou je vytvořit onen spolehlivý vnitřní kompas.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce