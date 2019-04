Jasné jako facka: V čem bude ruský protivzdušný systém S-500 lepší než americký Patriot?

Je jasné, že mnohé detaily nového systému jsou tajné. Nějaké informace se ale dostaly na veřejnost. Kromě toho existují hodnocení expertů, která umožňují vytvořit si jistou představu o tomto protivzdušném systému ve srovnání se stávajícím systémem S-400 Triumf a možnými konkurenty. O tom nyní budeme hovořit.

Práce bez přípravy

© Foto : The Ministry of Defence of the Russian Federation Ruská armáda v brzké době obdrží systém S-500

S-500 se vztahuje k velké třídě objektových systémů protivzdušné a protiraketové obrany – systémů, které mají chránit před vzdušným a kosmickým útokem území, objekty, skupiny objektů. Je také možné, že S-500 se poprvé stane univerzálním raketovým protivzdušným systémem, který bude moci provádět i vzdušnou kosmickou obranu a bude moci pracovat „v terénu“ – na dříve nepřipravených pozicích. Také je dobře možné, že S-500 bude mít schopnost integrovat se spolu se specializovanými protiraketovými a protivzdušnými prostředky A-235 Samolet-M či 14C033 Nudol.

Velká mobilita

Do ruských systémů protivzdušné a protiraketové obrany tradičně patří mnoho prostředků pro palbu proti vzdušným cílům, a proto i několik různých typů radarů, řídících, pomocných a obslužných prostředků. Podle dostupných informací do systému S-500 budou patřit prostředky s univerzálními raketami středního doletu 48N6DM, raketami dlouhého doletu 40N6 a raketami s velmi dlouhým doletem 77N6. Jejich používání se bude realizovat částečně unifikovanými startovacími prostředky a prostředky odhalování vzdušných a balistických cílů, dále prostředky řízení, navigace a předávání informací. Přitom všechny prostředky S-500 se dají umístit na automobilový podvozek, což zajišťuje jejich vysokou mobilitu. Systém může být operativně přemístěn k novým objektům či dokonce do jiného regionu – doprava S-500 se bude provádět letouny An-124 Ruslan.

Nic není nesestřelitelné

Systém S-500 podle předpokladů bude zajišťovat protivzdušnou obranu na vzdálenosti od 3-5 až do 600 kilometrů. Jeho činnosti proti aerodynamickým cílům budou vysoce efektivní ve všech výškách i na vzdálenost do 400-450 kilometrů. Systém bude moci paralelně kontrolovat trajektorii až 500 cílů na vzdálenost do 2000 kilometrů. Nový systém protivzdušné obrany bude samozřejmě schopný zasahovat i perspektivní hypersonické atmosférické cíle. Vysoká efektivita boje proti vzdušným cílům se zajišťuje zónováním - to, co se nepodařilo zasáhnout prostředky dalekého doletu, se sestřelí prostředky středního doletu. Co se nepodařilo sestřelit prostředky středního doletu, sestřelí prostředky krátkého doletu či prostředky poslední linie obrany, které budou integrované do S-500.

Protivzdušný a protiraketový systém

O protiraketových schopnostech nového systému je zatím málo informací, ale i tak dost na to, abychom udělali závěr o tom, že zajištění protiraketové obrany před většinou možných typů prostředků je základní vlastností S-500. Integrace s prostředky včasného varování o raketovém útoku a stacionárními prostředky protiraketové obrany se v naší současnosti stává nezbytností – všechny systémy fungují v digitálním formátu a mohou provádět výměnu informací o cílech mezi sebou v reálném čase. Sestřel cílů se bude provádět novými raketami 77N6 s velmi dlouhým doletem ještě v průběhu letu mimo atmosféru, jejich opakovaný zásah se bude provádět raketami 40N6 a pravděpodobně novými protiraketami na krátkou vzdálenost, které se mohou stát součástí S-500 v perspektivě. Takovým způsobem se plánuje zajistit protivzdušná obrana před mezikontinentálními balistickými raketami a před raketami středního a taktického dostřelu. Díky velké palebné síle systému bude vyřešena i otázka manévrujících bojových hlavic.

Respekt ke starším

© Foto : The Ministry of Defence of the Russian Federation V USA odhalili tajemství „mlčení“ Ruska o S-500

Zvláštností ruského přístupu při vytváření prostředků protiraketové obrany podobné třídy je jejich integrace se systémy protivzdušné obrany minulých generací. Stejně jako se v systémech S-400 částečně používaly prostředky typu S-300, tak i v systému S-500 se budou používat například univerzální rakety středního doletu 48N6DM, jež se používají v systému S-400. Kromě toho bude zajištěna integrace bojové činnosti a výměna informací o cílech se systémy typu S-400 a S-300 pro společné odrážení vzdušných a vesmírných útoků. To je jedena z největších předností ruského přístupu k vytváření systémů protivzdušné a protiraketové obrany.

Levněji a přesněji

Pokud budeme hovořit o srovnávání S-500 například s americkým systémem Patriot, tak první, co se vám ocitne před očima, bude fakt, že S-500 a S-400 zajišťují kruhovou obranu, zatímco Patriot je schopný zajišťovat protivzdušnou obranu pouze v jistém sektoru, a to při vysoké ceně systému. Druhou zvláštností je menší seznam sestřelovaných balistických raket a také jisté pochybnosti o možnosti Patriotu střílet na hypersonické cíle. Samozřejmě nepanují žádné pochybnosti o možnosti vývojářů dopracovat Patriot do nezbytné úrovně, ale S-500 má již od samého začátku ukazatele lepší. V případě Patriotu bude třeba čekat na modernizaci.

Vývoj protiraketového a protivzdušného systému páté generace S-500 provádí společnost Almaz-Antej od začátku nového milénia. V roce 2009 se v médiích poprvé objevily informace o tom, že bylo přistoupeno ke konstrukci nového protivzdušného systému. K roku 2016 byly zahájeny zkoušky systému – konkrétně se jednalo o nejnovější raketu 77N6. Vstoupení prvního systému S-500 do služby v ruské armádě se počítá na roky 2020-2021. Myslím si, že po dobu několika let se bude provádět rozmísťování nového protivzdušného systému jako doplněk k systému S-400 a S-300. Díky tomu bude v letech 2025-2030 značně zvýšena úroveň protivzdušné obrany Ruska, a to i proti velmi nebezpečným útočným systémům.

