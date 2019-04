Zvláště silně trpí nutností najít alespoň nějaké logické vysvětlení této skutečnosti američtí analytici, kteří v roce 2014 očekávali rozpad Ruska následkem toho, že Obama „roztrhal na kousky jeho ekonomiku“ a také ti, kdo byli přesvědčeni, že po zvolení Hillary Clintonové prezidentkou USA začne „zlatý věk“ americké hegemonie a světové dějiny skončí vítězstvím amerického dobra nad světovým zlem. A tady je odpověď, která byla nalezena a uveřejněna přímo v názvu rozsáhlého analytického materiálu vlivných amerických novin The Washington Post: „Donald Trump má štěstí. Vladimir Putin však má ještě větší štěstí.“

Mohlo by to vypadat jako vtip, ale autor výzkumu, politický sloupkař David Von Drehle zcela vážně uvádí toto:

„V každém případě má Putin dvojnásobně větší štěstí než Trump. Ve zprávě zvláštního prokurátora Muellera vypadá Putin prostě předurčeným ke štěstí, jako kdyby současně vyhrál v loterii, měl pět es v pokeru a kromě toho ještě našel čtyřlístek. Představte si bezdomovce, který se hrabe v popelnici a vytahuje z ní diamant Hope (velký briliant o váze 45,52 karátů, syté safírově modré barvy a velikosti 25,6×21,78×12 mm – pozn. red.) <...> Tady je důležitý kontext: když Putin vstoupil do této hry, Rusko bylo v beznadějném stavu. V letech 2012-2015 se jeho hospodářství snížilo o více než třetinu. Svět byl přesycen ropou, zemním plynem a pornografií – všemi perlami potěmkinské říše cara Vladimira. Co mohl udělat, aby pomohl svému na kousky roztrhanému diktátorskému show?“

Zřejmě je třeba nechat v závorce otázku o tom, jak došel pan Von Drehle k závěru, že třemi velrybami ruské ekonomiky je ropa, plyn a pornografie, ale jeho představa o tom, že Rusko v roce 2015 zachránilo štěstí, to je zajímavé.

Štěstí podle verze The Washington Post spočívá v tom, že se „Putinovým vojenských hackerům” podařilo nabourat do serveru ústředního výboru Demokratické strany a úspěšně využít získané kompromitující informace. Štěstí údajně pokračovalo i později, když „Putinovi trollové“ údajně dokázali účinně využít algoritmy sociálních sítí a způsobili maximální neshody v americké veřejnosti, která se rozdělila na několik politických „částí“. Samotný Donald Trump, jak tvrdí The Washington Post, je dalším důkazem štěstí ruského prezidenta, který získal v Bílém domě svého „fanouška“ údajně se domnívajícího, že USA mají méně zasahovat do záležitostí okolního světa.

V tomto příběhu je důležité to, že se Washington ani nepokouší předložit čtenářům alespoň trochu rozumné vysvětlení, jak údajný Putinův vliv na americké volby vedl k tomu, že Rusko vůbec není „roztrhané na kousky“. Je třeba zdůraznit, že západní ratingové agentury (jimž klienti platící peníze za úvěrovou analýzu nejsou vždy ochotni odpouštět propagandu a od nichž jsou požadovány konkrétní informace) se na situaci dívají ze zcela jiného úhlu: nehledě na veškeré katastrofické předpovědi sankce nezruinovaly ruskou ekonomiku díky velmi správným (i když místy bolestivým) opatřením ze strany ruské vlády.

Kromě toho je jasně vidět, že další mnohabilionové příjmy ruskému rozpočtu nepřineslo zasahování do amerických voleb, ale ropná transakce OPEC+RF, která byla možná pouze po velmi úspěšném předvedení síly v rámci syrské kampaně ruské armády. Vývoz ruského plynu, zbraní a obilí (podle údajů The Wall Street Journal obilí vytěsňuje americké farmáře z jejich tradičních vývozních trhů) roste díky promyšlené ekonomické politice a správné diplomatické strategii Ruské federace. Vše výše uvedené lze velmi těžko přičíst šťastné náhodě, ale je dost pravděpodobné, že pro mnohé lidi ve Washingtonu je prostě příjemné žít s myšlenkou, že ve skutečnosti má „Putin prostě velké štěstí“, a proto jeho úspěch někdy skončí.

