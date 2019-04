To je sila! Vojenský český expert prozradil, komu přispívá Evropská migrační krize

Lukáš Visingr si myslí, že pro nynější evropskou krizi masová migrace představuje vysoce významný faktor, avšak je nezbytné vnímat širší kontext. Chování řady evropských politiků, kteří vykazují pozoruhodnou schopnost mluvit o tom, že je Evropa „povolána“ a „povinna“ řešit všechny problémy světa, ale podstatně méně se starají o to, jaké problémy pálí jejich voliče doma.

„Evropský politický mainstream se stále více vzdaluje od života normálních lidí, kteří jsou z toho pochopitelně frustrovaní. Masová imigrace je proto pro voliče „jen“ jedno z témat, v nichž tradiční politici selhávají a prosazují něco jiného, než co si voliči přejí,“ vysvětluje expert.

Jak uvádí Visingr, z masové imigrace profitují jiné strany, které ty problémy neignorují. Zmiňuje tak strany Francie, které nyní získávají nevídané úspěchy, či nové v Německu

„Nelze však vynechat ani Česko, jelikož hnutí ANO by zaručeně nikdy nenašlo takovou silnou podporu, kdyby tu nebyly objektivní problémy a vzrůstající nespokojenost voličů,“ zdůraznil.

Podle něj by tradiční strany měly konat to, co si přejí jejich voliči, nikoliv se snažit o politicky korektní záchranu světa.

„Pojetí azylového a migračního práva bohužel ignoruje fakt, že kdyby se uplatňovalo úplně důsledně a do konce, tak by ono takzvané právo na přesun do Evropy měly možná dvě miliardy lidí,“ tvrdí vojenský expert.

Zákony či dohody, kterými se dnes zastánci imigrace rádi ohánějí, byly sepsány v době, kdy šlo nejvýše o řádově tisíce migrantů, připomíná Visingr. Ovšem v posledních letech se bavíme o desetitisících a statisících. Jediný logický závěr je, že se ty zákony a dohody musí změnit, a pokud pro to u mezinárodních dohod nevznikne vůle, pak bude zřejmě nezbytné od nich jednostranně odstoupit, uzavírá věc vojenský bezpečnostní expert Lukáš Visingr.