Po sympóziu v Mariboru: přinutíme farmaceutickou lobby k dialogu o účinném léčení nemocí?

O včelách jsem se v tomto roce zmínil již třikrát: V příspěvku Střípky paradoxů (5 - 10. 3) jsem se zmínil o americkém státu Utah, který má v seznamu státních symbolů mimo jiné včelu medonosnou. V příspěvku Střípky paradoxů (4 - 6. 3) jsem psal o zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců a zmínil se mimo jiné o zvýšení vládní podpory R&D, vzdělání v TCM (Tradiční čínské medicíny). V příspěvku Maribor a včely (12.3) jsem v závěru příspěvku napsal: Přeji proto nám všem žijícím, nejenom v rodišti zakladatele apiterapie Dr. Terče, účastníkům sympozia a včelařům, naučit se žít ekologicky, efektivně a ekonomicky, a využít příležitost, kterou nabízejí odkaz prvního novodobého apiterapeuta a potenciál apiterapie a historická zkušenost 3000 let staré TCM a podobných metod. Po té bude nám možno radovat se léta létu, včelám květu a naučit se lehce od mravence pilnosti, a od včely svornosti.

V dnešním příspěvku chci krátce připomenout všem, kteří mají rádi včely, kvalitní med nebo mají dobrou zkušenost s apiterapií, tj. léčbou včelím jedem, že 9. mezinárodní apiterapeutické sympozium se opravdu uskutečnilo (v Národním domě v Mariboru) 30. března.

Úvodnímu pozdravu Vlado Vogrinece (předseda včelařského svazu Maribor), následovaly kratší přednášky Karl Vogrinčiče (hlavní organizátor a provozovatel apiterapeutického střediska v Pernici u Mariboru), Vlado Pušnika (předseda sekce Svazu včelařů Slovinska a provozovatel školy apiterapie) a Boštjan Noče (předseda Svazu včelařů Slovinska). Jedno z hlavních témat úvodních přednášek se týkalo problematiky farmaceutické lobby a jejího vlivu na šíření apiterapie. Lobby nemohlo ovlivnit průběh odborné části sympozia. I proto, že se lobby bojí včelího píchnutí do očí, podobně jako slon. A tradiční zahájení sympózia Včelí královna nechtěl nikdo propustit.

V úvodu odborné části vystoupil primář chirurgického oddělení nemocnice v Mariboru, MUDr. Gregor Pivec. Ten mimo jiné připomenul účastníkům výsledky lékařské praxe MUDr. Filipa Terče. Ty byly zveřejněny v knize, jejíž vydání v češtině umožnila pomoc Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ.

Přednášející zástupce Včelího domu (fs@vcelidum.cz) ruského původu, diplomovaný apiterapeut katedry tradiční medicíny Severo-Západní státní lékařské univerzity I. I. Mečnikova (Petrohrad) Alexandr Barkov, žijící v Karlových Varech, byl nejenom hvězdou sympozia, ale stal se katalyzátorem možné mezinárodní spolupráce s léčitelskými a včelařskými odborníky z různých států Evropy. Proč?

Nejenom kvůli srozumitelnému vysvětlení, proč je med účinný také ve směsích, především s mateří kašičkou, trubčím homogenátem a propolisem, nebo proč med může řešit například i hormonální a pohlavní potíže, problémy se spánkem, nervozitu, nebo proč je med vynikajícím pomocníkem ženám v klimakteriu. Že je propolis skvělým přírodním antibiotikem, na který si dosud, stejně jako na ostatní přírodní produkty, škodlivé organismy nevypěstovaly rezistenci, potvrdili mnozí účastníci sympózia ze své praxe. Důležitou informaci obsahovala část referátu věnující se přípravné dietě před aplikací včelího jedu, aplikaci včelího jedu s pomocí ultrazvuku u pacientů s alergií na včelí jed, nebo u dětí, bojících se žihadla a píchnutí. To, že aplikace s pomocí ultrazvuku umožňuje kontrolovat dobu působení, hloubku a dávku jedu, není potřeba podrobněji popisovat.

Praktické příklady aplikace a výsledků léčení u žen (54 let - po těžkém plicním onemocnění, 62 let - roztroušení skleróza), mužů (65 let - porucha krevního oběhu, 50 let - dna (podagra), chlapce (6 let - mozková obrna) působily přesvědčivě. Podobně přesvědčivě působily příklady dalších referentů. Zástupně se zmiňuji o vystoupení Branko Končara z Bosny a Hercegoviny.

Branko Končar foto-dokumentoval umístění žihadel kolem velmi zhnisaných ran a postup hojení v čase, které trvalo necelé dva měsíce. Připomínám, že se jedná v lékařské praxi o velmi krátkou, až neuvěřitelné krátkou dobu. Představil statistiku vpichů pro jednotlivé kúry, zdůraznil přípravu apiterapeuta na alergickou reakci a popsal možné kontraindikace. V kontextu uvedeného léčení referoval také aplikaci včelího jedu při onemocnění štítné žlázy, některých nádorových onemocnění a o rezistenci patogenů na případu penicilínu. Ten v roce 1940 účinkoval na infekci MRSA způsobenou tzv. zlatým stafylokokem ve 100 % případů. V roce 1995 byla jeho účinnost jen 8 %. To indikuje konec éry určitých antibiotik. Pro čtenáře může být zajímavé číslo, které nemohu sám prověřit: Ve statistice úmrtí má včelí žihadlo podíl 0,0008 %! Úmrtí způsobuje hlavně alergická reakce. Té se kvalitní apiterapeut vyhne a v horším případě si s ní poradí.

Do třetice se zmiňuji o prezentaci Niny Iljič, pracující s dětmi s velkým statisticky zajímavým úspěchem. Za zmínku stojí prezentace výsledků práce Nik Pengal z USA , kde se mi jeví apiterapie naprosto běžnou metodou léčby, a závěrečný referát Lojze Peterle. Bývalý první premiér samostatného Slovinska, dnes předseda a člen Evropského parlamentu (sekce pro zdraví a výživu), je živým příkladem možného spojení odborných znalostí ve včelařství, apiterapii a politice. Ke dnešnímu dni neznám žádného českého politika nebo kandidáta do voleb EP, který by otevřeně vystupoval za celoevropské uznání, regulaci a vzdělání v netradičních léčebných metodách. Je totiž nejvyšší čas přinutit farmaceutický průmysl a lobby k dialogu s lidmi schopnými a znajícími alternativní řešení zdravotních problémů.

Výborně organizované a odborně silně obsazené sympózium zcela určitě podpořilo naději na dialog, byť mimo ČR. Sympózium zanechalo po sobě i jinou trvalou stopu, nabízející možnost dialogu s politickými a odbornými reprezentanty ČR: Ve foyer Národního domu byla odhalena busta Dr. Terče, českoněmeckého lékaře a zakladatele apiterapie. Českou delegaci v kraji vína a ve městě s hlubokou českou stopou tvořili zástupci města Kdyně, moravských včelařů, příbuzný dr. Terče a zástupci apiterapeutického střediska Včelí dům z Krušných hor. Ti všichni a jejich přátelé a podporovatelé se budou i nadále snažit přiblížit nám možnosti, jak radovat se léta létu, včelám květu a naučit se lehce od mravence pilnosti, a od včely svornosti.

