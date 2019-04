USA pracují na tom, aby albánská armáda nebyla obrannou

Albánská ministryně obrany Olta Xhaçka sdělila, že v souladu s dohodou podepsanou v New Jersey získá Albánie tři americké víceúčelové dvoumotorové vrtulníky Sikorsky UH-60 Black Hawk. Navíc se americká strana podle dohody chopí výcviku albánských pilotů a obsluhy letounů výměnou za roční poplatek, jehož částka nebyla uvedena.

Poznamenáme, že nejde o novou vojenskou techniku.

Hlava Matice Albánské v Srbsku (pozn. Matica Albanaca u Srbiji, organizace sdružující Albánce žijící v Srbsku) Demo Berisa vysvětlil Sputniku, že je to jen malá část balíku dohod, které podepsala Tirana s USA. Řekl, že podle těchto dohod má být albánská armáda uvedena do roku 2024 do souladu se standardy NATO.

„Albánská armáda nemá dnes ve výzbroji žádný útočný vrtulník, proto byla uzavřena tato dohoda. Něco získá Albánie zdarma, něco si koupí,“ řekl Sputniku

Balkánská média v polovině dubna informovala, že se Albánie rozhodla zbavit starých vyřazených letounů sovětské a čínské výroby. O nabídku projevili zájem sběratelé, muzea a cvičná střediska, včetně ve Francii a v Německu. Jde hlavně o letadla typu MiG-17, MiG-19 a MiG-21.

Berisa poznamenal, že modernizace albánské armády souvisí se změnou samotné taktiky použití ozbrojených sil země: „Albánie dříve uplatňovala obrannou taktiku, nyní mají tvořit základ její armády jednotky zaměřené na rychlé reagování. S ohledem na předcházející nákup amerických vojenských aut Humvee (pozn. 248 kusů) a dělostřeleckých zbraní středního a kratšího doletu, není nynější dohoda nečekanou.“

Podle Berisy jde o část plánu NATO, který existuje již přes 30 let. Dostat se co možná nejblíž k postsovětskému prostoru, tedy v podstatě k Rusku.

„Aliance přijala rozhodnutí o vojenském posílení Albánie nehledě na to, že jde o malou zemi s nevelkou armádou (pozn. 10 tisíc aktivních vojenských příslušníků podle dat Global FirePower). Chtějí ji ale vybavit tak, aby byla v pohotovosti, aby se kdykoliv dala nasadit,“ tvrdí Berisa.

Podle jeho názoru se nedá nevšimnout toho, že se NATO snaží zvýšit obranný potenciál všech balkánských států obklopujících Srbsko: „Stručně řečeno si připravují základny. Je všeobecně známo, že plánují vytvoření letecké základny v Albánii a že v Durresu kotví občas lodě Šesté flotily USA. Jak jsem již řekl, přibližují se pomalu k hranicím bývalého svazu.“

