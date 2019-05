Marček nikoho nešetřil: Chování Pellegriniho v Bílém domě bylo až nedůstojné a směšné. Trump káže vodu a pije víno

„Já si myslím, že o tom mohlo padnout pár slov, protože Pellegrini s Trumpem byli mezi čtyřma očima bez kamer asi 30 minut. Druhou věcí je, že zatím nebyla zveřejněna jednání, na kterých by to mohli probírat. Podle mě by tak důležitou smlouvu jen tak neobešli. Nemohlo by se stát, aby o tom nehovořili,“ řekl poslanec.

© AFP 2019 / Ludovic Marin Pellegrini v Bílém domě: Když se daří USA, daří se i Slovensku

Jak řekl Marček, do oválné pracovny v Bílém domě se dostane velmi málo politiků a podle něj tato cesta probíhala na základě něčeho velmi vážného, o čemž se určitě jednalo. Protože tisková beseda po jednání byla nadmíru přátelská a poklonkování Pellegriniho se zdálo poslanci až nedůstojné a směšné.

Je zajímavé, že během jednání Donald Trump zmínil rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který proběhl krátce předtím, a uvedl, že se obchod mezi USA a Ruskem bude rozšiřovat a je to dobrá věc. Podle Marčeka takové Trumpovo chování nejlíp vystihuje slovenské pořekadlo „vodu káže, víno pije“.

„Evropská unie na návrh USA uvaluje sankce na Rusko. Malé státy EU, které jsou zároveň rovnocennými státy s těmi západními státy, mají striktně dodržovat sankce vůči Rusku,“ prohlásil.

© AP Photo / Alex Brandon USA a Slovensko se vyslovily proti plynovodu Nord Stream 2

Slovensko přišlo podle poslance minimálně o 30 % exportu do Ruska, ale velké státy EU jako jsou Francie, Německo, Itálie obchodují s Ruskem. Obrovským příkladem tohoto pokrytectví je podle Marčeka výstavba plynovodu Nord Stream 2.

„Trump uvedl, že jeho hlavní prioritou je vytvoření dobrých obchodních vztahů s Ruskem a Čínou. Na jedné straně na ně uvaluje sankce a na druhé straně hovoří o mezinárodním obchodě,“ uzavřel celou věc poslanec.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce