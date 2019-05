Proč jsou euroskeptici a odpůrci migrace zaostalí a neprogresivní. Názor

Zdá se, že ohledně tématu dezinformací a fake news bylo psáno a řečeno hodně. Všichni už víme, že hlavními nepříteli pravdy a lásky jsou Sputnik, Parlamentní listy, Aeronet atd. Otevřeně lžou, manipulují vědomím českých občanů a podobně. Alespoň to stále prohlašují politici, mainstreamová média a nekomerční organizace.

Ale ne všechno je tak jednoduché, obzvlášť když jde o fake news. Manipulace může přijít odtud, odkud to čekáme nejméně.

V tomto smyslu naši pozornost zaujal průzkum fondu nezávislé žurnalistiky, který se snažil odhalit, jak Češi vnímají dezinformační weby a fake news.

© AFP 2019 / Emmanuel Dunand Jourová přiznala, že dezinformace nemusí nutně pocházet z Ruska

Podle nových údajů 27 % Čechů věří, že EU záměrně organizovala krizi s nelegální muslimskou migrací. 9 % se domnívá, že za protestními akcemi v ČR a na Slovensku stojí americký miliardář George Soros. A teď pozor. Z průzkumu fondu nezávislé žurnalistiky vyplývá, že tyto názory většinou sdílí čeští občané od 45 nebo od 55 let. A tady je další překvapení. 42 % lidí od 55 let se nikdy nesetkalo s falešnými zprávami.

Zdá se, že závěr je zřejmý. Lidé staršího věku už nevědí, kde je pravda a kde lež, nikdy neslyšeli o fake news, a asi proto věří takovým nesmyslům, že EU je odpovědná za vlny muslimské migrace a že George Soros plánuje převraty ve střední Evropě. Jasné.

Mnohem zajímavější než samotný závěr však je skutečnost, že k němu nedocházíme sami. Hodně vám v tom pomáhají autoři průzkumu, i když jejich hlavním účelem by mělo být poskytnutí objektivních informací.

Když jde o postoj Čechů k Sorosovi a migrační krizi, autoři uvádí v prezentaci jenom obecné výsledky a výsledky ve starších věkových skupinách. Ale proč jen v těch starších? Měli by uvést výsledky ve všech věkových skupinách, aby si čtenáři mohli udělat závěry samostatně. Ale prezentace fondu jakoby naráží na to, že za tak vysoká čísla jsou odpovědní primárně lidé od 45 let.

© Foto: Fond nezávislé žurnalistiky Obrázek z prezentace č. 1

Když jde o pojem fake news, autoři průzkumu si hned vzpomněli na mladší věkovou skupinu. Vždyť tady musí zvýraznit schopnost mladých lidí ke kritickému uvažování.

© Foto: Fond nezávilsé žurnalistiky Obrázek z prezentace č. 2

A proč vůbec v kontextu fake news mluví jen o migraci a o Sorosovi? Proč právě tato témata? „Ani jeden z těchto příběhů není součástí mainstreamového zpravodajství, byť s nimi část politiků ve svých prohlášeních koketuje,“ takto svůj výběr odůvodnil autor Josef Šlerka. A kde je logika? Mainstreamová média nikdy nešíří dezinformace?

Někdo může říct, že prostě autoři uvádějí údaje, které jsou nejzajímavější, že se snažili najít nějaké trendy a tendence apod. Možná to tak je. Je však těžké se zbavit dojmu, že pro někoho je výhodné, aby odpůrci migrace a EU vypadali jako nemocní senilní demencí. Někdo, kdo skepticky vnímá EU a migraci, se podívá na tento průzkum a začne se stydět za své názory, jakoby byly zaostalé a neprogresivní. Ale tak to není.

© Sputnik / Julien Mattia Bývalý diplomat v Rusku a na Ukrajině: Dezinformace šíří mainstreamová média

Tím vůbec nechceme říct, že EU skutečně měla tajný plán přitáhnout co nejvíce migrantů do členských zemí, nebo že George Soros sponzoruje každou protestní akci. Jenom chceme upozornit naše čtenáře, že je třeba kriticky vnímat informace těch, kdo jiné obviňuje z manipulací. Možná manipulují sami…

P. S.

V průzkumu fondu nezávislé žurnalistiky je mnoho dalších zajímavostí. Třeba že 12 % respondentů označilo za dezinformační web Facebook, zatímco Sputnik zmínilo jen 9 %. A je to právě Facebook, kdo neustále vyhlašuje křížové výpravy proti falešným zprávám.

Zajímavé také je, že za signály, že se jedná o dezinformační web, respondenti považují čínský nebo ruský zdroj financování. Americký zdroj financování českým občanům moc nevadí. Ale žádná čísla, která to potvrzují, v prezentaci už nenajdete.

